Водитель грузовика отвлекся за рулем и врезался в припаркованный на обочине автомобиль
Сегодня в 13.50 на шоссе Пыдрузе-Кунда-Пада, деревня Эссу, произошла авария, в ходе которой пострадал 80-летний мужчина, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня в 13.50 на шоссе Пыдрузе-Кунда-Пада, деревня Эссу, произошла авария, в ходе которой пострадал 80-летний мужчина, пишет Virumaa Teataja.
По первоначальным данным, 25-летний мужчина, управлявший грузовиком Scania, въехал в автомобиль Audi, который остановился на обочине дороги с включенной аварийной сигнализацией. За рулем Audi был 80-летний мужчина, который получил травму в ходе аварии и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.
Оба водителя были трезвы, у них водительские права соответствующей категории.
По словам руководителя патруля Раквереского полицейского участка Рауно Тыэвялья, водитель грузовика признал себя виновным. «Водитель грузовика объяснил, что он отвлекся, поскольку следил за устройством GPS и не заметил остановившуюся на обочине дороги машину. Это происшествие показывает, как важно быть внимательным за рулем и следить за дорогой. Даже кратковременные посторонние действия могут привести к аварии и очень серьезным последствиям», - сказал полицейский.
Тыэвялья призвал быть внимательными, несмотря на жару. «Учитывая текущие погодные условия, важно быть внимательным за рулем, потому что в жаркую погоду может быть трудно сосредоточиться на вождении, также погода влияет на способность человека реагировать. Садиться за руль следует отдохнувшим и полностью посвятить себя вождению машину», - сказал он.