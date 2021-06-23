Водитель грузовика отвлекся за рулем и врезался в припаркованный на обочине автомобиль

По первоначальным данным, 25-летний мужчина, управлявший грузовиком Scania, въехал в автомобиль Audi, который остановился на обочине дороги с включенной аварийной сигнализацией. За рулем Audi был 80-летний мужчина, который получил травму в ходе аварии и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.

Оба водителя были трезвы, у них водительские права соответствующей категории.

По словам руководителя патруля Раквереского полицейского участка Рауно Тыэвялья, водитель грузовика признал себя виновным. «Водитель грузовика объяснил, что он отвлекся, поскольку следил за устройством GPS и не заметил остановившуюся на обочине дороги машину. Это происшествие показывает, как важно быть внимательным за рулем и следить за дорогой. Даже кратковременные посторонние действия могут привести к аварии и очень серьезным последствиям», - сказал полицейский.