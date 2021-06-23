Преступники, зверски убившие в Ирландии польского садовника, могут скрываться недалеко от Эстонии

Летом 2018 года в ходе расследования жестокого убийства поляка Миколая Вилка в ирландском городе Корк произошел новый поворот - правоохранители выявили возможных убийц, сообщает The Irish Sun.

Вилк был убит в июне 2018 года - его на глазах у жены в семейной резиденции, где в то время находились и дети пары, ударили мачете.

Жестокое и циничное нападение потрясло Ирландию.

Следователи установили, что ответственность за ужасное преступление могут нести три человека, которые в настоящее время скрываются. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что обратились к коллегам в Восточной Европе, в том числе в Латвии, потому что есть подозрения, что преступники скрываются там.

В настоящее время ожидается, что подозреваемые будут найдены и арестованы в ближайшее время, сообщает портал Baltic-Iireland.

В ходе расследования также была получена помощь от Европола и Интерпола, ирландские правоохранительные органы связались с польской полицией, чтобы выяснить факты из прошлого Вилка, которые могли привести к его убийству. Этот человек прожил в Ирландии более десяти лет и никогда раньше не попадал в поле зрения полиции.

Мачете, обрезанные пальцы и неясный мотив

10 июня 2018 года около 3 часов ночи три-четыре преступника в масках ворвались в дом садовника Миколая Вилка.

Они напали на домовладельца, буквально разрубив его мачете. Пострадавший был настолько тяжело ранен, что по дороге в больницу даже большие дозы лекарств не смогли облегчить ему боль. Мужчина скончался вскоре после поступления в больницу.

Сотрудники больницы Коркского университета позже признали, что состояние жертвы шокировало и эмоционально травмировало их.

Убийство садовника приписывают банде из Восточной Европы, которая также привлекала местных преступников, хотя в 2021 году правоохранительные органы уже не считают, что к зверскому убийству были причастны ирландцы.

Ирландские следователи поясняют, что убийство было настолько жестоким, что не соответствовало стилю убийства ирландских преступников. Местные жители склонны совершать убийства гораздо более аккуратно, используя огнестрельное оружие или нож, сообщает The Irish Sun.

Следователи рассмотрели версию о том, что убитый мог быть должен деньги банде из Восточной Европы, которые он, возможно, занял для расширения своего садоводческого бизнеса.

Анонимный источник сообщил правоохранительным органам: "Какой бы ни была причина его смерти, ясно, что это садистское убийство было как страшное послание для других".

Жена Миколая Эльжбета также пострадала в результате нападения. Сразу после выписки из больницы она вместе с детьми покинула Ирландию. Эльжбета - единственный свидетель убийства, и правоохранительные органы обеспокоены тем, что ее решение никогда в жизни не возвращаться в Ирландию может задержать ход расследования.

В 2019 году в связи со смертью садовника были арестованы и освобождены без предъявления обвинения шесть человек - двое ирландцев, двое поляков и двое мужчин из Латвии.