Министерство юстиции напоминает о сроках подачи отчетности

«Рекомендуем всем представить свои годовые отчеты до конца июня. Это важно, потому что показывает и партнерам, и государству надежность компании. Своевременные отчеты позволяют подготовить точные экономические прогнозы и оценить экономический рост», - отметил в пресс-релизе вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп.

Ежегодно около 60 процентов компаний, обязанных подавать такую отчетность, отчитываются вовремя, а 20 процентов отправляют отчеты с опозданием. Не предоставляют отчеты 20 процентов компаний.

До 30 июня все юридические лица, финансовый год которых окончился 31 декабря 2020 года, должны представить годовой отчет. Годовой отчет должен быть представлен и в том случае, если экономическая деятельность не велась.

Отчет может быть представлен в электронном виде через корпоративный портал электронного коммерческого реестра. Все юридические лица могут проводить свои собрания в электронном виде, что является хорошим способом утверждения отчетов в случае продолжающихся ограничений короны.

Наряду с подачей отчета рекомендуется просмотреть существующие данные реестра, чтобы контактные данные были актуальными, полномочия членов правления действовали, а фактические бенефициары были правильными.