Чт, 24.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Ryanair этой осенью откроет восемь новых маршрутов из Хельсинки

Ryanair ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Авиакомпания Ryanair откроет в ноябре новые маршруты из Финляндии в Великобританию и Центральную Европу, сообщает портал новостей YLE.

Компания начнет полеты по восьми направлениям в зимний сезон. Из Хельсинки Ryanair будет осуществлять рейсы в Лондон, Париж, Милан, Брюссель, Ригу, Варшаву, Познань и Каунас.

Кроме того, авиакомпания откроет маршрут из Тампере в Лондон.

Ранее сообщалось, что в августе Ryanair начнет полеты из Лаппеенранта в Вену, Бергамо и Мемминген.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back