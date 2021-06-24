Ryanair этой осенью откроет восемь новых маршрутов из Хельсинки
Авиакомпания Ryanair откроет в ноябре новые маршруты из Финляндии в Великобританию и Центральную Европу, сообщает портал новостей YLE.
Авиакомпания Ryanair откроет в ноябре новые маршруты из Финляндии в Великобританию и Центральную Европу, сообщает портал новостей YLE.
Компания начнет полеты по восьми направлениям в зимний сезон. Из Хельсинки Ryanair будет осуществлять рейсы в Лондон, Париж, Милан, Брюссель, Ригу, Варшаву, Познань и Каунас.
Кроме того, авиакомпания откроет маршрут из Тампере в Лондон.
Ранее сообщалось, что в августе Ryanair начнет полеты из Лаппеенранта в Вену, Бергамо и Мемминген.