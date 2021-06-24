Ryanair этой осенью откроет восемь новых маршрутов из Хельсинки

Компания начнет полеты по восьми направлениям в зимний сезон. Из Хельсинки Ryanair будет осуществлять рейсы в Лондон, Париж, Милан, Брюссель, Ригу, Варшаву, Познань и Каунас.

Кроме того, авиакомпания откроет маршрут из Тампере в Лондон.