За сутки в Эстонии прибавилось 18 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 18, то есть 0,9% от общего количества тестов.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 18, то есть 0,9% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 8 человек.
В Ида-Вирумаа прибавилось 2 случая, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вильяндимаа - по одному. В случае трех положительных тестов место жительство в регистре народонаселения не было указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 40,18 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,1%.
В течение дня в больницах открыто три новых случая COVID-19, 42 пациента нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 66 лет, и 29 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (69%). В течение дня новых смертей не было.
В течение дня было введено 126 доз вакцины, хотя бы одной дозой к настоящему времени вакцинировано 548 967 человек и 409 571 человек прошли полный курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 67,3%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.