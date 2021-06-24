За сутки в Эстонии прибавилось 18 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 8 человек.

В Ида-Вирумаа прибавилось 2 случая, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вильяндимаа - по одному. В случае трех положительных тестов место жительство в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 40,18 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,1%.

В течение дня в больницах открыто три новых случая COVID-19, 42 пациента нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 66 лет, и 29 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (69%). В течение дня новых смертей не было.