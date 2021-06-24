Европарламент одобрил выделение 243 млрд евро на "зеленый поворот" и выход из кризиса

Европейский парламент утвердил финансирование ЕС на 2021-2027 годы для поддержки восстановления после пандемии, действий по борьбе с изменением климата, социальных программ, трансграничного сотрудничества и устойчивой городской экономики.

Так называемый пакет единства, принятый в среду, включает программу межрегионального сотрудничества программы Interreg, Европейского фонда регионального развития и Фонда единства.

По крайней мере, 30 процентов денег необходимо инвестировать в меры по борьбе с изменением климата, экономику замкнутого цикла, устойчивый рост и создание рабочих мест. Пакет единства также предусматривает конкретные меры по поддержке малых и средних предприятий и отдаленных регионов.

Программы по укреплению экономической, социальной и территориальной сплоченности ЕС получат 243 миллиарда евро из бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год, что составляет почти четверть долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год.

Чтобы ускорить восстановление после пандемии, эти фонды также будут поддерживать отрасли культуры, устойчивого туризма, "цифровой поворот" и повышать устойчивость национальных систем здравоохранения.

Поддержка не будет предоставляться инвестициям, связанным с ядерной энергией или ископаемым топливом, за исключением проектов, которые предусматривают замену угля на природный газ (до 31 декабря 2025 года).

Бюджет программы Interreg на период 2021-2027 составляет 8,05 млрд евро. Ставка софинансирования для Interreg составляет 80%, а для отдаленных регионов - 85%.

Чтобы получить финансирование ЕС, страны должны соблюдать Хартию Европейского союза об основных правах, Цели устойчивого развития ООН и Парижское соглашение по климату, продвигать гендерное равенство и бороться с дискриминацией.