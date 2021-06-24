Финляндия подводит итоги Евро-2020 в Петербурге: около 80 человек заболели коронавирусом
На границе Финляндии выявили около 80 случаев COVID-19 среди возвращающихся после матчей Евро-2020, сообщает портал YLE.
На границе Финляндии выявили около 80 случаев COVID-19 среди возвращающихся после матчей Евро-2020, сообщает портал YLE.
Главный инфекционный врач приграничного Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен указал, что 65 из 72 случаев заражения в регионе связаны с поездками на Евро-2020. Кроме того, 14 заболевших было выявлено при пересечении Нуйямаа во вторник и среду.
Основное беспокойство в Финляндии теперь вызывают сотни болельщиков, которые проехали на родину без тестов. Им рекомендуется сидеть на карантине и самостоятельно пройти тестирование.
По словам Пиетикяйнена, во вторник на границе было сдано 846 тестов, а вчера - 244. «Сейчас основная проблема заключается в том, что мы пытаемся отправить в муниципалитеты данные о чуть менее чем 800 лицах, которые пересекли границу без тестирования, чтобы они могли пройти проверку», - говорит Пиетикяйнен.