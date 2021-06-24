Финляндия подводит итоги Евро-2020 в Петербурге: около 80 человек заболели коронавирусом

Главный инфекционный врач приграничного Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен указал, что 65 из 72 случаев заражения в регионе связаны с поездками на Евро-2020. Кроме того, 14 заболевших было выявлено при пересечении Нуйямаа во вторник и среду.

Основное беспокойство в Финляндии теперь вызывают сотни болельщиков, которые проехали на родину без тестов. Им рекомендуется сидеть на карантине и самостоятельно пройти тестирование.