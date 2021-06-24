Фото ⟩ Сюрприз после Ивановой ночи: цена на клубнику резко упала

Владелец экофермы Янно Лыхмус сказал Järva Teataja, что он сбил цену и вместо того, чтобы получать прибыль, для него сейчас самое главное - быстро очистить поле от созревших ягод, чтобы не стала распространяться плесень.

Лыхмус объяснил, что платит сборщикам ягод за килограмм клубники евро, что вместе с налогами обходится ему в полтора евро. «К этому добавляется упаковка, транспорт и налоги - и от этих трех евро мало что остается», - сказал он.

Лыхмус сказал, что он сильно снизил цену, поскольку ягоды намокли из-за дождя. Поскольку он выращивает органическую клубнику, он ее ничем не обрабатывает и ягоды, которые остаются на поле, начинают плесневеть, и это также распространяется на ягоды, которые только созревают. «Сейчас для меня самое главное - убрать ягоды с поля», - сказал он.

На расположенных в Ярвамаа полях Лыхмуса ягоды сейчас собирают пятеро украинцев и семеро эстонцев. Владелец фермы надеется, что после праздников местной рабочей силы прибавится. Если урожай хороший и сборщик отличается ловкостью, почасовая оплата на поле Лыхмуса составляет десять евро.

Лыхмус говорит, что идеальной погоды не бывает и в этом году могло быть немного больше дождя. Однако в настоящее время он ждет солнечных дней, чтобы ягода созрела и ее можно было собрать сухой.

Лыхмус признался, что, когда он вчера услышал, что грозовые тучи могут добраться до его полей, он, стоя у поля, попросил Бога, чтобы тот уберег его хотя бы от града, поскольку это будет худшая участь для клубники. На этот раз ему повезло и града не было, иначе сегодня людям было бы нечего предложить.

Лыхмус продает клубнику в Пайде и Тюри. В 10.30 утра за клубникой по три евро перед пайдеским Maksimarket выстроилась очередь из десятка человек. Когда Лыхмус грузил ящики в Пайде, зазвонил его телефон и продавец из Тюри сообщил, что он уже распродал всю клубнику.

Лыхмус объяснил, что, поскольку его поля находятся поблизости, новая клубника сразу же отправляется на прилавки прямо с поля. «Одно из преимуществ нашей клубники в том, что она попадает на прилавок буквально с поля», - сказал он.

Лыхмус сказал, что если погода позволит, местная клубника будет нас радовать еще недели. «У меня есть сорт, который только начинает цвести», - сказал он.