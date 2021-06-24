ФОТО: BBC News

В округе Майами-Дейд, штат Флорида, частично обрушилось 12-этажное здание, пока известно о гибели одного человека, однако число жертв может увеличиться. Спасатели ведут поиски выживших, на месте происшествия продолжается масштабная операция, пишет Би-би-си.

На снимках из района Серфсайд, расположенного к северу от Майами-Бич, видна огромная куча щебня, возвышающаяся у жилого дома.

Одна женщина погибла, по меньшей мере восемь человек получили ранения, и есть опасения, что под завалами или запертыми в нижних этажах остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей близлежащих квартир, чтобы помочь им эвакуироваться.

Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра (10:00 по московскому времени).

Спасатели на месте происшествия ФОТО: Getty Images

Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. В спасательной операции также участвует полиция.

О смерти женщины сообщили репортер агентства Associated Press и телекомпания CBS со ссылкой на собственные источники.

Один из жителей соседнего дома так описал произошедшее: "Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или что-то похожее. Когда пыль рассеялась, две трети здания исчезли, обломки лежали на земле".

Американские журналисты пишут, что удалось спасти десятилетнего мальчика.

MIRACLE RESCUE: Firefighters pull boy from rubble alive after multi-story building partially collapses near Miami Beach.



A huge search and rescue effort is ongoing. https://t.co/eOl265Wngw pic.twitter.com/A62e5ka58v — ABC News (@ABC) June 24, 2021

"ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ: пожарные вытаскивают мальчика из-под завалов живым после обрушения многоэтажного здания недалеко от Майами-Бич. Поисково-спасательные работы продолжаются."

Один мужчина, который с братьями выгуливал собаку, рассказал корреспонденту CBS в Майами, что слышал, как обрушилось здание. "Мы услышали очень сильный грохот и подумали, что это мотоцикл. Обернулись - и увидели приближающееся к нам облако пыли, - сказал он. - Мы не поняли, что происходит. Замотали лица рубашками, бросились туда, появилась сотрудница охраны, мы спросили: "Что случилось?" и она ответила, что здание рухнуло".

Один из свидетелей обрушения рассказал CNN: "Это выглядело как что-то из 11 сентября", имея в виду теракты 2001 года, в результате которых в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы ВТЦ.