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  • Керсти Кальюлайд назначила директору канцелярии президента доплату в размере 4400 евро
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Керсти Кальюлайд назначила директору канцелярии президента доплату в размере 4400 евро

Тийт Рийсало. ФОТО: Liis Treimann

Президент Керсти Кальюлайд назначила директору канцелярии президента Тийту Рийсало одноразовую доплату в размере 4400 евро.

Президент объяснила доплату выполнением Рийсало дополнительных служебных обязанностей.

Кроме того, по оценке президента, рабочая нагрузка Рийсало существенно выросла в период эпидемии коронавируса.

Брутто-зарплата Рийсало составляет 4400 евро.

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