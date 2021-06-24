Керсти Кальюлайд назначила директору канцелярии президента доплату в размере 4400 евро
Президент Керсти Кальюлайд назначила директору канцелярии президента Тийту Рийсало одноразовую доплату в размере 4400 евро.
Президент Керсти Кальюлайд назначила директору канцелярии президента Тийту Рийсало одноразовую доплату в размере 4400 евро.
Президент объяснила доплату выполнением Рийсало дополнительных служебных обязанностей.
Кроме того, по оценке президента, рабочая нагрузка Рийсало существенно выросла в период эпидемии коронавируса.
Брутто-зарплата Рийсало составляет 4400 евро.