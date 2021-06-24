УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках

Правило вступает в силу в мужских и женских еврокубках, начиная с сезона-2021/22, сообщается на сайте УЕФА.

До этого продолжительное время действовал пункт регламента, согласно которому преимущество при равном исходе двухматчевого противостояния в стадии плей-офф еврокубков получала команда, забившая больше мячей в гостях.

К примеру, в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 немецкая "Бавария" на своем поле проиграла французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:3, а в ответном матче в гостях выиграла у ПСЖ со счетом 1:0. В полуфинал вышел ПСЖ, поскольку на поле соперника он забил больше мячей, чем это сделала "Бавария" в Париже.

Теперь при аналогичном раскладе будет назначаться дополнительное время, а если оно не выявит победителя, состоится серия пенальти.