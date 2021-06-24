Финляндия станет единственным производителем урана в ЕС
Высший административный суд вынес решение по лицензии на добычу урана для металлургической компании Terrafame Oy, расположенной в Соткамо, пишет Yle.
Высший административный суд вынес решение по лицензии на добычу урана для металлургической компании Terrafame Oy, расположенной в Соткамо, пишет Yle.
Согласно решению Высшего административного суда, лицензия на добычу урана, выданная Terrafame правительством 6.2.2020, теперь действительна. Теперь Финляндия может стать единственным производителем урана в ЕС.
Аннулирования разрешения потребовали, в частности, Союз охраны природы и Ассоциация охраны водных экосистем.
Завод по обогащению урана существует на территории комбината Terrafame уже давно, но для запуска требуются инвестиции.
«Завод есть, но ему необходимы определенные вложения. Он никогда не использовался и пока не готов к эксплуатации», – говорит генеральный директор Terrafame Йони Луккароинен.