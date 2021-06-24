Финляндия станет единственным производителем урана в ЕС

Согласно решению Высшего административного суда, лицензия на добычу урана, выданная Terrafame правительством 6.2.2020, теперь действительна. Теперь Финляндия может стать единственным производителем урана в ЕС.

Аннулирования разрешения потребовали, в частности, Союз охраны природы и Ассоциация охраны водных экосистем.

Завод по обогащению урана существует на территории комбината Terrafame уже давно, но для запуска требуются инвестиции.