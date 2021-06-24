Видео: полиция показала, к чему может привести безалаберность водителей электросамокатов

Поскольку в период с 27 марта по 21 июня в результате ДТП пострадали уже 65 человек, использовавших легкое персональное средство передвижения, полиция решила напомнить еще раз основные правила.

Легкое персональное средство передвижения - приводимое в движение электричеством транспортное средство без сидения, предназначенное для перевозки одного человека.

На легком персональном средстве передвижения разрешается передвигаться на: велосипедной дорожке и полосе, велосипедно-пешеходной дорожке, пешеходной дорожке. Только в исключительных случаях можно двигаться у правого края проезжей части.

На легком персональном средстве передвижения можно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, но тогда у водителя легкого персонального средства передвижения нет преимущества перед водителем автомобиля, за исключением случая, когда водитель самоката пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, на который поворачивает водитель автомобиля.

Употребление алкоголя значительно ухудшает навыки вождения. К сожалению, ежедневно находятся люди, которые пытаются поставить под сомнение это утверждение и на своем личном опыте убедиться в этом.

Полиция с помощью видео с авторегистраторов напоминает передвигающимся на самокате, что при нарушении правил обычно страдают именно они.

Помощник полицейского рассказал в соцсетях, что во время вчерашнего дежурства поступил вызов о происшествии, в котором пострадал человек: водитель самоката был пьян и получил такие серьезные травмы, что был госпитализирован.

Eile panustasin abipolitseinikuna @Politsei #pohjap #liiklus patrullis ja kahjuks saime ka väljakutse inimkannatanuga sündmusele 👉 selle kergliikuri juhil olid alkoholijoobe tunnused ja vigastused kahjuks nii rasked, et ta toimetati ravile haiglasse.



⛔️ Kui jood, ära juhi! pic.twitter.com/g5fcxT1rCA — IllimarR (@IllimarR) June 24, 2021

За прошедшие сутки полиция зафиксировала два инцидента, в которых пострадали передвигавшиеся на самокатах люди, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Вчера, 23 июня, в 17.32 в Харьюмаа в волости Харку в деревне Раннамыйза у дома на Канарбику-теэ,2 ехавший на электросамокате 12-летний мальчик потерял контроль над самокатом и упал. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.