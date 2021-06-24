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  • Полиция: пропавший шестилетний ребенок найден мертвым

Полиция: пропавший шестилетний ребенок найден мертвым
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Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В Виймси в порту Кельвинги сегодня, 24 июня, потерялся шестилетний Стефан. Его поиски были развернуты как на земле, так и на воде.

В полицию сообщение о пропаже мальчика поступило около 17.40. Ребенок находился с семьей в порту Кельвинги, где он на мгновение пропал из поля зрения и потом семье не удалось его найти, передает пресс-служба полиции. 

В поисках ребенка были задействованы полицейские патрули и служебные собаки, спасатели на гидроциклах и лодках, а также морские спасатели-добровольцы. Местность прочесывали с помощью дрона, для поисков был поднят и вертолет. Мальчика искали  и многие местные жители.

В 20.53 полиция сообщила, что, к сожалению, Стефан был найден в воде мертвым.

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