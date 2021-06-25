Запрыгнувшая водителю на колени собака спровоцировала серьезное ДТП

Инцидент имел место около 19.00 на седьмом километре шоссе Лаэквере - Аруксе. Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 61-летний мужчина, выехал с дороги в кювет, перевернулся, а затем снова встал на колеса.

По данным полицейских, причиной аварии стала собака, которую перевозили в салоне машины. В какой-то момент она запрыгнула на колени водителю в результате чего тот не справился с управлением.