Запрыгнувшая водителю на колени собака спровоцировала серьезное ДТП
В четверг вечером собака стала причиной ДТП в Ляэне-Вируском уезде, в котором пострадал 61-летний мужчина.
В четверг вечером собака стала причиной ДТП в Ляэне-Вируском уезде, в котором пострадал 61-летний мужчина.
Инцидент имел место около 19.00 на седьмом километре шоссе Лаэквере - Аруксе. Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 61-летний мужчина, выехал с дороги в кювет, перевернулся, а затем снова встал на колеса.
По данным полицейских, причиной аварии стала собака, которую перевозили в салоне машины. В какой-то момент она запрыгнула на колени водителю в результате чего тот не справился с управлением.
Водителя доставили в Ракверескую больницу.