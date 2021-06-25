В Эстонии за неделю выявили 34 завезенных случая коронавируса
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 34 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 12,5% от общего количества заражений, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 34 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 12,5% от общего количества заражений, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 20 пассажиров с коронавирусом прибыли из России.
Из Турции прибыли три, из Армении и Швеции - по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.
По одному заболевшему приехало из США, Испании, Кении, Франции, Германии, Финляндии и Украины.
Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 10 962 человека, в том числе 1349 из России, 1279 - из Швеции, 1002 - из Турции.