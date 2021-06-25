Пт, 25.06.2021
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В Эстонии за неделю выявили 34 завезенных случая коронавируса

Тестирование. ФОТО: Marko Saarm

На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 34 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 12,5% от общего количества заражений, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, 20 пассажиров с коронавирусом прибыли из России.

Из Турции прибыли три, из Армении и Швеции - по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.

По одному заболевшему приехало из США, Испании, Кении, Франции, Германии, Финляндии и Украины.

Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 10 962 человека, в том числе 1349 из России, 1279 - из Швеции, 1002 - из Турции.

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