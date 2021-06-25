В Эстонии за неделю выявили 34 завезенных случая коронавируса

По данным Департамента здоровья, 20 пассажиров с коронавирусом прибыли из России.

Из Турции прибыли три, из Армении и Швеции - по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.

По одному заболевшему приехало из США, Испании, Кении, Франции, Германии, Финляндии и Украины.