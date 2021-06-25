Родственники: Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест
Россиянку Софью Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Их задержали в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Сейчас Софья сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали Би-би-си ее родители.
«Мы находимся в шоке», - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью.
Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич сказать не может, «чтобы не навредить дочери», но семья надеется на это.
Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может, он втянут в какую-то политическую игру».
По его данным, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты. «Они все равно под полным контролем властей, - добавил Дмитрий Протасевич. - Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно».
С родителями Протасевича никто не связывался. Его отец знает, что как и Сапега, сын находится в съемной квартире, но другой.
23 мая Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.
Позже стало известно, что россиянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных 342-й статьей (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также ее обвиняют по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 - это разжигание социальной вражды и розни.
В отношении Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.