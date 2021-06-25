Паэт: отношения плохие, саммит Россия-ЕС не принес бы дополнительной пользы

Пять принципов, согласованных ЕС после аннексии Крыма Россией, являются основой отношений с Россией. Это подтвердили на встрече ночью.

ЕС призывает Россию соблюдать Минские соглашения — это ключевое условие для развития отношений между ЕС и Россией.

Одним из пяти принципов также является выборочное сотрудничество с Россией, условия и формат которого будут обсуждаться в Европейском совете в будущем. В реальности это может означать то, что председатель Европейского совета Мишель и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен все-таки смогут при необходимости встретиться с российскими лидерами.

На протяжении многих лет лидеры ЕС выражали позитивное отношение к намерениям стран Восточного партнерства и признавали их европейские устремления. Поэтому предложение канцлера Германии восстановить формат встреч на высшем уровне между странами ЕС и Россией привело к всестороннему обсуждению и участию в этих обсуждениях всех государств-членов ЕС. Так и должно быть.

Однако при нынешнем состоянии отношений между ЕС и Россией саммит Россия-ЕС не смог бы принести дополнительной пользы. Понятно, что Россия уже знает позицию ЕС по поводу международного права и нарушений прав человека на Украине, в Грузии, а также относительно лидеров российской оппозиции. Плохие отношения вызваны действиями России, которые нарушают международное право и права человека.

Однако, к сожалению, замораживание саммитов Россия-ЕС в последние годы не означает, что многие государства-члены сами не проводят двусторонние встречи с Россией. Это не очень хорошая ситуация для последовательной политики ЕС, когда встречи руководства ЕС, представляющего все государства-члены, с российскими лидерами заморожены на долгие годы, но, пользуясь ситуацией, несколько государств-членов проводят двусторонние встречи с российскими лидерами и не представляют общие позиции ЕС.

В вопросе форматов встреч, проводимых с Россией, ЕС должен действовать одинаково. Например, на встречи ЕС с третьими странами может влиять и Эстония, но если речь идет о подготовке двусторонней встречи какой-нибудь страны ЕС и России, то влияние не будет таким значительным.

Мы также не можем игнорировать быстрое сближение России и Китая, двух великих авторитарных режимов, и их влияние на Европу.

Отдельным вопросом также будут сроки и, конечно, подготовка к возможному будущему саммиту. Например, визит Верховного представителя ЕС Борреля в Россию несколько месяцев назад был предсказуемо плохим.