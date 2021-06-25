Коронавирус подтвержден у десяти жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у шести человек. Из них пять случаев имели место в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавился один зараженный. В других уездах заражений не выявлено. В случае трех положительных тестов место жительство в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 36,8 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,1%.

За последние сутки в больницах были открыты две новые истории болезни COVID-19, 39 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 66 лет, из них 28 человек (71%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 178 доз вакцины, всего было вакцинировано 549 003 человека и 409 729 человек завершили курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 50,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).