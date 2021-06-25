Температура воды на многих пляжах поднялась выше 25 градусов
Благодаря хорошей летней погоде температура воды на многих пляжах поднялась выше 25 градусов.
Благодаря хорошей летней погоде температура воды на многих пляжах поднялась выше 25 градусов.
По данным метеослужбы Эстонии, самая теплая вода в море на пляже Нарва-Йыэсуу (25,4 градуса). Среди внутренних водоемов самая теплая вода в озере Тамула (26,3 градуса), реке Выханду и Эмайыги в районе Квиссентали (26,1 градуса).
Самая холодная вода в море в Ристна (15,2 градуса), а во внутренних водоемах — в реке Лыве (13,3 градуса).
Официальный пляжный сезон начался 1 июня и продлится до 31 августа.