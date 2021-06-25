Золушка: образование на русском языке заслуживает лучшей доли

Или неуемное лукавство, или безграничная тупость скрываются за утверждениями о том, сколько преимуществ на рынке труда и в бизнесе дает владение языками, и одновременным желанием прихлопнуть ту самую образовательную систему, которая выпускает учеников, знающих русский, эстонский и английский.

Те, кто говорит, что русская школа с этой задачей не справляется и плодит потенциальных клиентов биржи труда с посредственными знаниями и плохим владением языками, могут изучить рейтинги школ по итогам госэкзаменов и почитать результаты последнего мониторинга интеграции. И там, и там хватает аргументов, опровергающих такие утверждения.

Поэтому очередные нападки на русское образование – от собственной же несостоятельности некоторых политиков. Когда им нечем больше крыть, появляются бессмысленные и бессодержательные планы и идеи. Как задание Золушке отделить горох от чечевицы. Можно ведь время и с большей пользой провести.

Почему опять? Так выборы на носу!

Я крайне редко могу в чем-то соглашаться с Мартином Хельме, но в одном лидер EKRE прав: происходящее на уровне правительства вкупе с предстоящими президентскими выборами напрочь затмевает тематику, которая действительно должна быть актуальна накануне местных выборов. Видимо, не найдя в колоде лучшей карты, реформисты снова вытащили русскую. Разве что отсутствием более содержательных идей на муниципальном уровне можно объяснить их очередную попытку атаковать образование на русском языке.

Премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас прямым текстом категорически заявила, что в 2035 году у нас больше не будет финансируемых государством или местными самоуправлениями русскоязычных школ или детских садов. Ссылается она на программу развития эстонского языка, включенную в коалиционный договор реформистов и центристов. И недоумевает, почему партнеры по коалиции выступают с другими заявлениями, уверяя, что никто русские школы закрывать не собирается.

А причин тут несколько. Во-первых, программа все же нацелена на улучшение изучение эстонского, а не на ликвидацию русского. Во-вторых, у нее еще нет, грубо говоря, никакого юридического статуса, потому что программа даже не прошла голосования в парламенте.

В-третьих, в единственном месте, где в документе говорится о финансировании учебных заведений, сказано, что стратегической целью является переход преимущественно на эстоноязычное образование. «Преимущественно» не означает «на сто процентов». По большому счету и сегодня у нас образование преимущественно эстоноязычное.

Я уже не говорю о том, что мандат любого правительства, премьер-министра или министра образования недолговечен. Сейчас – в лучшем случае до 2023 года. А уж сколько министров и коалиций у нас сменится до 2035-го…

В качестве примера того, как быстро ветер меняет направление, можно привести такую же фундаментальную проблему – пенсии. Сколько разных реформ успело уместиться в последние лет десять? Да и то, что сейчас имеем, вовсе не высечено в камне.