Золушка: образование на русском языке заслуживает лучшей доли
Сказочные аллегории тут напрашиваются сами собой. Эстонские политики не гнушаются уничижительных высказываний об образовании на русском языке – это злая мачеха не хочет видеть в ней истинной красоты и добродетели, не пускает на бал и подвергает унизительным испытаниям. Между тем русская школа может предоставить ряд существенных преимуществ – наша Золушка, если приглядеться внимательнее, - просто загляденье. Ей бы только карету вместо тыквы, кучера вместо крысы, красивое платье и хрустальные туфельки – ей бы, русской школе, вместо бесконечной войны нормальную программу развития и подготовки кадров, пишет депутат Таллиннского городского собрания Юлия Тимербулатова.