Картина дня: борьба за власть в Нарве, сложные отношения ЕС-Россия и "веселые" праздники у МуПо
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 июня.
Убивший молотком лису административный руководитель Кярдла Тоомас Ваннас при помощи своего адвоката Роберта Сарва разослал десятки писем, требуя тысячи евро с людей, которые высказали свое мнение по поводу Вяннаса и его поступка. Читать далее...
Главы государств и правительств Европейского союза обсуждали вчера поздно вечером на заседании Европейского союза отношения между ЕС и Россией и, по словам премьер-министра Каи Каллас, продолжат во время саммитов придерживаться прежнего политического курса. Читать далее...
Объявившая о решении баллотироваться на местных выборах в составе своего избирательного союза Катри Райк теперь, скорее всего, будет отправлена в отставку с поста мэра Нарвы, считает бывший председатель Нарвского горсобрания, ныне оппозиционный депутат Ирина Янович из фракции EKRE. Читать далее...
Председатель Нарвского горсобрания, руководитель округа Центристской партии в Нарве Татьяна Стольфат разочарована решением мэра пограничного города Катри Райк выйти на местные выборы в составе собственного избирательного союза. Читать далее...
В среду, незадолго до начала саммита Евросоюза в Брюсселе, Германия и Франция предложили рассмотреть возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, который на прошлой неделе встречался с главой США Джо Байденом в Женеве. Однако Эстония и другие государства-члены - против. Читать далее...
Сегодня ночью руководители стран Европейского союза договорились, что саммита между ЕС и Россией пока не будет. Тему дня прокомментировал депутат Европарламента Урмас Паэт. Читать далее...
Праздники проходили для Муниципальной полиции спокойно до тех пор, пока в Таллинне не разбушевался ураган. Читать далее...
Жительница Таллинна сняла квартиру в Хааберсти, заключив договор с частным лицом, а через полгода представители районной управы и полицейские явились в квартиру, чтобы сменить замки. Разбираемся, что произошло и как арендаторам не попасть в такую же ситуацию. Читать далее...
Вирус, вызывающий Covid-19, мог начать распространяться в Китае еще в октябре 2019 года, за два месяца до того, как первый случай был обнаружен в центре Уханя, сообщает Reuters о результатах нового исследования, опубликованного в пятницу. Читать далее...
Состоящая в рядах Социал-демократической партии мэр Нарвы Катри Райк в пятницу объявила о том, что на местных выборах она будет баллотироваться в Нарвское горсобрание в составе своего избирательного союза. Читать далее...
Россиянку Софью Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Их задержали в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1966 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено десять, то есть 0,5% от общего количества тестов. Читать далее...
"Сказочные аллегории тут напрашиваются сами собой. Эстонские политики не гнушаются уничижительных высказываний об образовании на русском языке: они, как злая мачеха, не хотят видеть в нем истинной красоты и добродетели, не пускает на бал и подвергает унизительным испытаниям", - пишет в своем мнении Юлия Тимербулатова.
Во вторник в 22.52 центр тревоги получил сообщение о том, что в Тарту с Рыночного моста спрыгнул 36-летний мужчина, который не выплыл на берег. Труп мужчины был найден в Эмайыги в четверг около 18.20. Читать далее...
Лидеры ряда стран Евросоюза во время саммита обрушились с резкой критикой на главу венгерского правительства Виктора Орбана. Причиной стал принятый недавно парламентом Венгрии спорный закон о запрете "пропаганды гомосексуальности". Читать далее...
«В Ида-Вирумаа охват вакцинацией слишком низкий, несмотря на то, что процент заболевших в нашем регионе достаточно высок», - говорит Елена Питель, семейный врач, работающая в Нарве.
40 процентов мирового богатства сосредоточено в руках десятой части взрослого населения. Чтобы войти в десятку процентов лучших в мире, нужно владеть имуществом на сумму от 80 000 до 800 000 евро. В контексте Эстонии можно называть себя мировой элитой, просто владея недвижимостью - если стоимость вашей квартиры превышает 80 000 евро. Читать далее...
По прибытии в Эстонию применяется 10-дневное ограничение свободы передвижения для тех, кто приезжает из страны Европейского союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, где показатель распространения вируса превышает 150 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. Читать далее...