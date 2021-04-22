Картина дня: убивший лисенка депутат, отношения между ЕС и Россией и перевод Протасевича под домашний арест

Убивший лисенка чиновник требует от комментаторов тысячи евро

Убивший молотком лису административный руководитель Кярдла Тоомас Ваннас при помощи своего адвоката Роберта Сарва разослал десятки писем, требуя тысячи евро с людей, которые высказали свое мнение по поводу Вяннаса и его поступка. Читать далее...

Каллас: сейчас неподходящее время для восстановления общения с Россией

Главы государств и правительств Европейского союза обсуждали вчера поздно вечером на заседании Европейского союза отношения между ЕС и Россией и, по словам премьер-министра Каи Каллас, продолжат во время саммитов придерживаться прежнего политического курса. Читать далее...

Ирина Янович: не думаю, что Катри Райк теперь позволят остаться в кресле мэра

Объявившая о решении баллотироваться на местных выборах в составе своего избирательного союза Катри Райк теперь, скорее всего, будет отправлена в отставку с поста мэра Нарвы, считает бывший председатель Нарвского горсобрания, ныне оппозиционный депутат Ирина Янович из фракции EKRE. Читать далее...

Идея Меркель и Макрона напугала эстонских политиков

В среду, незадолго до начала саммита Евросоюза в Брюсселе, Германия и Франция предложили рассмотреть возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, который на прошлой неделе встречался с главой США Джо Байденом в Женеве. Однако Эстония и другие государства-члены - против. Читать далее...

Паэт: отношения плохие, саммит Россия-ЕС не принес бы дополнительной пользы

Сегодня ночью руководители стран Европейского союза договорились, что саммита между ЕС и Россией пока не будет. Тему дня прокомментировал депутат Европарламента Урмас Паэт. Читать далее...

Фото 〉 Веселые праздники у МуПо: поваленные деревья, женская драка и паприка по-французски

​Праздники проходили для Муниципальной полиции спокойно до тех пор, пока в Таллинне не разбушевался ураган. Читать далее...

Аренда квартиры в Таллинне обернулась настоящим кошмаром

Жительница Таллинна сняла квартиру в Хааберсти, заключив договор с частным лицом, а через полгода представители районной управы и полицейские явились в квартиру, чтобы сменить замки. Разбираемся, что произошло и как арендаторам не попасть в такую же ситуацию. Читать далее...

Ученые сообщили о наиболее вероятной дате начала распространения Covid-19

Вирус, вызывающий Covid-19, мог начать распространяться в Китае еще в октябре 2019 года, за два месяца до того, как первый случай был обнаружен в центре Уханя, сообщает Reuters о результатах нового исследования, опубликованного в пятницу. Читать далее...

Мэр Нарвы Катри Райк объявила о создании своего избирательного союза

Состоящая в рядах Социал-демократической партии мэр Нарвы Катри Райк в пятницу объявила о том, что на местных выборах она будет баллотироваться в Нарвское горсобрание в составе своего избирательного союза. Читать далее...

Родственники: Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест