У молодых людей некоторые симптомы Covid-19 сохраняются и спустя полгода после выздоровления
В статье опубликованной в журнале Nature Medicine сообщается, что некоторые симптомы Covid-19 остается и спустя шесть месяцев после перенесенной болезни.
В статье опубликованной в журнале Nature Medicine сообщается, что некоторые симптомы Covid-19 остается и спустя шесть месяцев после перенесенной болезни.
В Бергене, Норвегия, за инфицированными пациентами наблюдают с первой волны пандемии, пишет Medical Xpress.
«Главная находка (ученых - прим.ред.) заключается в том, что более 50 процентов молодых людей в возрасте до 30 лет, которые были изолированы дома, имеют стойкие симптомы и через шесть месяцев после легко или умеренно перенесенного заболевания», - объясняет ведущий профессор группы ученых Нина Лангеланд.
Наиболее частыми симптомами были потеря обоняния и/или вкуса, утомляемость, одышка, нарушение концентрации внимания и ухудшение памяти.
«Пациенты, изолированные дома, имели значительную связь между высокими уровнями антител и симптомами, а другие факторы риска развития симптомов включали астму или другое хроническое заболевание легких», - сказала профессор Ребекка Кокс, соруководитель исследовательской группы.
Среди пациентов, переболевших Covid-19, которые не нуждались в госпитализации, 30 процентов испытывали усталость, которая была наиболее распространенным симптомом. У детей в возрасте до 16 лет было меньше долговременных симптомов, чем у взрослых, но доцент Бьёрн Бломберг и ведущий автор исследования подчеркивает, что симптомы вроде проблем с памятью и трудности с концентрацией внимания вызывают особую озабоченность у школьников или студентов. По словам ученого, крайне важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы предотвратить последствия болезни.