У молодых людей некоторые симптомы Covid-19 сохраняются и спустя полгода после выздоровления

В Бергене, Норвегия, за инфицированными пациентами наблюдают с первой волны пандемии, пишет Medical Xpress.

«Главная находка (ученых - прим.ред.) заключается в том, что более 50 процентов молодых людей в возрасте до 30 лет, которые были изолированы дома, имеют стойкие симптомы и через шесть месяцев после легко или умеренно перенесенного заболевания», - объясняет ведущий профессор группы ученых Нина Лангеланд.

Наиболее частыми симптомами были потеря обоняния и/или вкуса, утомляемость, одышка, нарушение концентрации внимания и ухудшение памяти.

«Пациенты, изолированные дома, имели значительную связь между высокими уровнями антител и симптомами, а другие факторы риска развития симптомов включали астму или другое хроническое заболевание легких», - сказала профессор Ребекка Кокс, соруководитель исследовательской группы.