Рапорт ⟩ Чтобы войти в 10% самых богатых людей мира, достаточно владеть двухкомнатной квартирой в Таллинне

В нижней части пирамиды находятся люди, стоимость имущества которых составляет менее 10 000 долларов, или около 8 000 евро. Сегмент с самым низким уровнем личного благосостояния включает половину взрослого населения мира (2,9 миллиарда человек). В этом секторе есть люди со всего мира - это большая разница по сравнению с сегментом миллионеров, который в основном сосредоточен в Соединенных Штатах.

В то время как в развитых странах на этот сектор приходится 30 процентов населения, в развивающихся странах на него приходится 80 процентов взрослого населения, и там это обычно означает, что вся жизнь проходит в этом классе благосостояния.

График распределения богатства по классам иллюстрация: Credit Suisse

Глобальный средний класс в этом столетии утроился

К среднему классу относятся люди, стоимость имущества которых составляет от 8 000 до 80 000 евро. По сравнению с началом века количество людей в этом сегменте увеличилось втрое. Рост связан с процветанием стран с развивающейся экономикой. Можно выделить Китай и другие развивающиеся страны, в которых средний класс расширялся мощными темпами.

Чтобы стать богаче 90 процентов населения мира, нужно 80 000 евро

40 процентов мирового богатства сосредоточено в руках десятой части взрослого населения. Чтобы войти в десятку процентов лучших в мире, нужно владеть имуществом на сумму от 80 000 до 800 000 евро. В контексте Эстонии можно называть себя мировой элитой, просто владея недвижимостью - если стоимость вашей квартиры превышает 80 000 евро. Примерно столько стоит средняя двухкомнатная квартира в Таллинне.

Миллионеры составляют один процент