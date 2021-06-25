Рапорт ⟩ Чтобы войти в 10% самых богатых людей мира, достаточно владеть двухкомнатной квартирой в Таллинне
Из недавнего рапорта Credit Suisse выясняется, как распределены богатства взрослого населения мира в 2021 году. Об этом пишет Postimees.
Из недавнего рапорта Credit Suisse выясняется, как распределены богатства взрослого населения мира в 2021 году. Об этом пишет Postimees.
В нижней части пирамиды находятся люди, стоимость имущества которых составляет менее 10 000 долларов, или около 8 000 евро. Сегмент с самым низким уровнем личного благосостояния включает половину взрослого населения мира (2,9 миллиарда человек). В этом секторе есть люди со всего мира - это большая разница по сравнению с сегментом миллионеров, который в основном сосредоточен в Соединенных Штатах.
В то время как в развитых странах на этот сектор приходится 30 процентов населения, в развивающихся странах на него приходится 80 процентов взрослого населения, и там это обычно означает, что вся жизнь проходит в этом классе благосостояния.
К среднему классу относятся люди, стоимость имущества которых составляет от 8 000 до 80 000 евро. По сравнению с началом века количество людей в этом сегменте увеличилось втрое. Рост связан с процветанием стран с развивающейся экономикой. Можно выделить Китай и другие развивающиеся страны, в которых средний класс расширялся мощными темпами.
40 процентов мирового богатства сосредоточено в руках десятой части взрослого населения. Чтобы войти в десятку процентов лучших в мире, нужно владеть имуществом на сумму от 80 000 до 800 000 евро. В контексте Эстонии можно называть себя мировой элитой, просто владея недвижимостью - если стоимость вашей квартиры превышает 80 000 евро. Примерно столько стоит средняя двухкомнатная квартира в Таллинне.
1 процент, который кажется недосягаемым, владеет 46 процентами мировых активов. Чтобы попасть в настоящие экономические сливки общества, нужно всего 800 000 евро, или 1 миллион долларов. Хотя в настоящее время в мире насчитывается 56 миллионов миллионеров, по оценкам Credit Suisse, через пять лет их число составит уже 84 миллиона.