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Официальный Киев почти год отрицал факт самого существования плана спецоперации по "вагнеровцам" в Беларуси. Сейчас Зеленский говорит: "Операция была, но не наша".

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал существование плана захвата 32 российских бойцов «ЧВК Вагнера» во время их перелета из Минска в Стамбул в июле прошлого года, пишет Би-би-си.

«Слава богу, что этого не случилось», - оценил Зеленский итог операции, сам факт подготовки которой до сих пор категорически отрицался представителями официального Киева.

Оппоненты президента Украины говорят, что своими заявлениями Зеленский фактически подписал себе «явку с повинной» в срыве операции, которая могла стать одной из лучших в истории украинских спецслужб.

Что все делали прошлым летом

29 июля прошлого года в санатории под Минском были задержаны 32 гражданина России.

До выборов президента Беларуси на тот момент оставалось 10 дней, остановка в стране была накалена, белорусский лидер Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совбеза, на котором назвал инцидент «чрезвычайным происшествием».

Глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик на этом совещании назвал задержанных «членами военизированной организации, частной военной компании Вагнера».

Незадолго до этого Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы могут обернуться уличными протестами, к участию в которых могут быть «подтянуты» сотрудники ЧВК: «Профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные - сотрудники частного охранного предприятия, которые собирались вылететь из Минска в Стамбул, но опоздали на свой самолет.

Спустя несколько дней Александр Лукашенко заявил, что задержанные наемники дали показания, из которых следовало, что их пунктом назначения была все-таки Беларусь.

«Это все вранье — про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию. Люди были направлены специально в Беларусь… Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна», - сказал он.

Госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков сообщил, что задержанных подозревают в подготовке терактов.

На сцене появляется Украина

О том, что белорусские силовики передали украинским коллегам списки задержанных, белорусские СМИ сообщили сразу после их задержания. По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, было установлено, что как минимум 14 из них «проходили по программе учета людей, зафиксированных на Донбассе». Вскоре Украина затребовала выдачи 28 задержанных.

5 августа состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Беларуси: судьба задержанных «вагнеровцев» была главной темой этих переговоров.

«Надеюсь, все причастные к террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами», - цитировала Владимира Зеленского его пресс-служба.

Представители украинской власти в то время высказывали уверенность в том, что по меньшей мере часть задержанных, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе на стороне непризнанных «республик», будет выдана Киеву.

«Никто никого не выдает, пока не установит вину. А сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей: что этот убил этого, что стреляли и так далее, и тому подобное», - ответил на вопрос о возможной выдаче «вагнеровцев» Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, записанном 5 августа 2020 года.

Лукашенко Путин ФОТО: Getty Images

Уже 7 августа Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация [с задержанием на территории Беларуси российских граждан] будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», - говорилось в сообщении на сайте Кремля.

И действительно, уже 14 августа все задержанные россияне вернулись на родину. Позже Александр Лукашенко рассказал, что перед освобождением с ними встретился его старший сын и советник по вопросам безопасности Виктор: он принес задержанным извинения.

«Когда наверху договорились, их собрали в актовом зале, извинились, погрузили на машины и вывезли в Россию, - рассказывал Би-би-си защищавший их в Минске адвокат Антон Гашинский. - Запрос Украины на экстрадицию пришел, а их уже нет».

«СЧИТАЕМ ЭТО РЕШЕНИЕ, мягко говоря, НЕСПРАВЕДЛИВЫМ… Последствия этого решения будут трагическими… Однако и сами »вагнеровцы« должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или сразу перед Богом - покажет время», - эмоционально отреагировал на решение белорусов Владимир Зеленский в своем «Фейсбуке» (выделение автора).

Спецоперация

На момент освобождения задержанных россиян история вокруг них уже имела все признаки лихо закрученного детектива.

7 августа прошлого года «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что задержание россиян в Минске оказалось «провокацией спецслужб Украины». Состояла она якобы в том, что некие люди, используя виртуальную телефонию, приглашали бывших бойцов частных военных компаний поработать на охране нефтяных объектов в Сирии и России. Билеты для согласившихся бойцов приобретались в агентстве, зарегистрированном на территории Украины, а об их прибытии в Беларусь местных спецслужбистов предупредили украинские коллеги. Главной целью этой операции, писала КП, было нанести удар по отношениям Минска и Москвы в критичный период финиша белорусской президентской кампании.

Вслед за этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала задержание россиян в Минске провокацией не названной ею третьей страны. Александр Лукашенко тогда назвал эту версию конспирологией.

Но 18 августа тема «вагнеровцев» - несмотря на то, что не все бойцы принадлежали именно к «ЧВК Вагнера», на Украине их чаще всего называют именно так - приобрела новое развитие в Киеве. Главред местного издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что на самом деле в Минске была сорвана масштабная спецоперация, в которой должны были принимать участие украинские, американские и турецкие спецслужбы.

Согласно его версии, на протяжении длительного времени, более года, украинские спецслужбы набирали среди бойцов российских ЧВК охранников для фейковой венесуэльской нефтедобывающей компании. Среди трех десятков «завербованных», утверждал Бутусов, находились, в частности, двое бойцов, причастных к уничтожению лайнера МН17.

Все эти люди, говорит Бутусов, 25 июля 2020 года должны были вылететь по маршруту Минск-Стамбул.

«Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет», - утверждает журналист.

Однако, продолжает он, накануне предполагаемого вылета самолета с «вагнеровцами» в Офисе президента Украины прошло совещание, на котором руководитель Главного управления военной разведки Василий Бурба и первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий доложили Владимиру Зеленскому о проведении финальной части операции. Бутусов утверждает, что присутствовавший на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак, выступающий сейчас главным коммуникатором между Киевом и Москвой, заявил, что операцию необходимо отложить, так как задержание «вагнеровцев» способно сорвать назначенное на 27 июля начало «большого перемирия» на Донбассе.

Операцию якобы перенесли на 30 июля, билеты для всей группы россиян были перебронированы, однако за день до вылета все ее члены были задержаны.

Бутусов утверждает, что на следующем закрытом совещании в президентском офисе глава военной разведки Бурба потребовал разобраться в причинах срыва операции и проверить на полиграфе всех участников предыдущего совещания. Это, продолжает журналист, стало причиной его увольнения президентом Зеленским (Бурба был уволен с должности указом президента 5 августа 2020 года).

Минск ФОТО: Getty Images

На протяжении следующих недель Юрий Бутусов опубликовал ряд документов, в том числе схему рассадки бойцов ЧВК в авиалайнере, а также записи телефонных переговоров с бойцами ЧВК, которые должны были подтвердить проведение в отношении них некой спецоперации.

Василий Бурба от общения с журналистами отказывается. Его преемник на должности главы военной разведки Кирилл Буданов, а также Служба безопасности Украины отвергли причастность украинских спецслужб к подобным операциям.

С другой стороны, в разговоре с Би-би-си подтвердил подготовку этой спецоперации и участие в ней украинских и иностранных спецслужб бывший секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов, который во времена президентства Петра Порошенко координировал силовые ведомства страны - начало подготовки этой операции якобы происходило еще при предыдущем президенте.

27 августа 2020 года Владимир Путин назвал задержание «вагнеровцев» совместной операцией украинских и американских спецслужб. «Сейчас это достоверно известно», - добавил он.

Представители официального Киева не раз и публично, и офф-рекорд отрицали сам факт подготовки некой операции, направленной на задержание в Киеве пассажиров рейса Минск-Стамбул, и уж тем более проведения тайного совещания, посвященного этой операции, в президентском офисе.

Они обращали внимание на то, что первые сведения о некой спецоперации появились в российских СМИ и называли это «вбросом со стороны государства-агрессора». Кроме того, они высказывали сомнения в том, что в современном мире реально посадить рейсовый самолет и задержать находящихся на его борту людей, пускай и преступников.

Новые откровения Зеленского

Впрочем, к вопросу о реалистичности подобных операций украинцев заставило вернуться задержание белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича, ради которого был посажен в Минске рейсовый самолет, следовавший из Афин в Вильнюс.

«Самую большую выгоду от этого инцидента получит Россия. Именно там готовился похожий сценарий и для Украины - чтобы максимально дискредитировать страну и закрепить за нашим небом статус самого опасного в Европе», - заявил тогда в комментарии «Радио Свобода» (признано в России «иностранным агентом») советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Киевские оппоненты Подоляка заявляли, что угрозу применения боевой авиации для ареста оппозиционера и тщательно спланированную операцию спецслужб нескольких стран ради задержания военных преступников сравнивать нельзя. Однако тогда дискуссия, ведшаяся в основном в соцсетях, быстро сошла на нет.

Сейчас к теме операции с «вагнеровцами» в новом свете вернулся сам Владимир Зеленский.

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось, чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такие операции приводят», - заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», показанном в день, когда было объявлено о введении Евросоюзом секторальных санкций против Беларуси.

«Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда», - продолжил Зеленский, который раньше называл информацию о спецоперации против «вагнеровцев» «бредом».

«И то, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси. Считаю, слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе», - резюмировал он.

Зеленский добавил, что обсуждал судьбу «вагнеровцев» с Александром Лукашенко: якобы во время телефонного разговора он «предупредил» белорусского лидера, о людях с какой биографией и трудовым путем идет речь.

«Он (Лукашенко) сказал мне по телефону: я понимаю. Говорил мне: дорогой Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, ты же знаешь, как Беларусь любит Украину, ты же знаешь, я тебя не подведу, все будет нормально… Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но случилось то, что случилось», - резюмировал Зеленский.

«Это уже госизмена?»

Поначалу некоторые оппоненты Владимира Зеленского в украинской политике прочитали признание президента в том, что он «предупредил» белорусского лидера о «вагнеровцах», однозначно: Зеленский загодя сообщил Лукашенко, что на его территорию прибывают объекты интереса Киева, и сознательно дал белорусам все возможности для того, чтобы сорвать спецоперацию.

«У меня одного впечатление, что сейчас в интервью Зеленского на всю страну была явка с повинной в сливе спецоперации по "вагнеровцам"?» - написал в «Фейсбуке» депутат Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Впрочем, вскоре офис президента уточнил: Зеленский имел в виду разговор, состоявшийся не до задержания «вагнеровцев», а после, 5 августа.

Но другие критики президента и без того негодовали: после месяцев отрицания властью самого факта существования операции президент Украины, по сути, выражает удовлетворение ее срывом.

«Сейчас в Офисе президента хотят переложить ответственность за проведение спецоперации на международных партнеров. Людей, которые хотели задержать наших врагов, сейчас обвиняют в том, что они хотели нас использовать», - написал депутат Рады от другой оппозиционной партии, «Голос», Роман Костенко.

«Есть тут юристы: это уже госизмена или еще нет? И что теперь будет с отношениями с США?» - написал журналист-международник Игорь Соловей, намекая на то, что стремление Зеленского ввести Украину в состав НАТО и углубить ее отношения со Штатами довольно плохо сочетаются со «сливом» спецоперации, готовившейся при участии американских спецслужб - если таковое действительно имело место.

В ожидании Bellingcat

Если подходить к делу формально, то в своих заявлениях Владимир Зеленский действительно не уточнил, кто именно «затягивал» Украину в спецоперацию по поводу «вагнеровцев», которую, как он дал понять, он не считает благом для Киева.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в ответ на прямую просьбу Би-би-си прояснить этот момент намекнул, что речь идет о… России.

«Очевидно, что эта история с появлением »вагнеровцев« в Беларуси не могла состояться без российских спецслужб и связанных с ними людей. Очевидно, к этой истории были привлечены те, кто желал бы за счет Украины решать свои геополитические задачи - в частности, в Беларуси. Очевидно, что Украина НЕ подыгрывает России в создании легенд для спецопераций, НЕ занимается воздушным пиратством и НЕ выходит за рамки признанных юридических процедур. Чтобы говорить об этом конкретнее публично, нужно иметь на руках намного больше информации, которую по абсолютно очевидным причинам невозможно получить в той же Москве», - заявил он.

«Появление "вагнеровцев" в Беларуси не могло не быть элементом определенной спецоперации. Но говорить, что это украинская спецоперация, - это полный бред и повторение российской пропаганды. Весь конспирологический детектив, раздутый по этому поводу в Украине, - абсолютно фальшивый», - добавил Подоляк.

Лукашенко Зеленский ФОТО: Getty Images

Впрочем, после всех этих заявлений однозначного ответа на вопросы о том, в чем состояла цель операции, направленной на «вагнеровцев», кто именно ее готовил, и по какой причине она сорвалась, нет.

Для того, чтобы определиться со своим отношением к «вагнергейту» - так киевские СМИ называют этот долгоиграющий скандал - многие украинцы ждут появления расследования группы Bellingcat по этому поводу.

Подготовку такого материала еще в прошлом году анонсировал журналист Юрий Бутусов, встречавшийся с расследователями как раз по этой теме. Однако время предположительной публикации расследования уже несколько раз переносилось.

«Расследование будет на 500 процентов, на тысячу», - заявил на прошлой неделе в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» член расследовательской группы Христо Грозев.

«У нас было определенное представление, как быстро мы это сделаем, но потом появились (резонансные) убийства, которые надо было расследовать (в первую очередь). Все, что было с Навальным, (Дмитрием) Быковым, взрывами в Чехии - мы не ожидали, что на это придется обратить внимание и тратить наши ресурсы», - объяснил он.