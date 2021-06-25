В Таллинне состоится презентация двух сборников эстонских поэтов

В книгах представлено творчество шести разных стихотворцев, которые во многом определяют настрой современного эстонского поэтического высказывания. Это – Маарья Кангро, Вероника Кивисилла, Трийн Соометс, Ян Каус, Карл Мартин Синиярв и Юку-Калле Райд.

Диапазон эстетических исканий очень широк – от крайне ироничного взгляда на мир Синиярва до мягкой лиричности Вероники Кивисилла, от философских раздумий Соометс до трогательных строчек Райда, от сатирического Кауса до резкой и бесстрашной Кангро.

Стихи на вечере будет читать авторы, а переводы – студенты Театральной студии Елены Скульской «Поэтическое содружество». В их же исполнении прозвучат русские городские романсы – от песен Булата Окуджавы до лихой «Мурки».

Книги изданы в издательстве KITE.

Ждем всех, кого интересует эстонская поэзия, ставшая благодаря переводам частью русской культуры.

Вход свободный.