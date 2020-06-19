Попробуйте ⟩ Малоизвестный способ мытья окон дает потрясающий результат

Чайные пакетики можно использовать в домашнем хозяйстве по-разному, но особенно хорошо чай подходит для мытья стеклянной посуды, поскольку помогает легко удалять как грязь, так и жирные отпечатки пальцев.

Но сначала нужно заварить чайник черного чая и дать ему остыть. Затем найдите в своем хозяйстве пустую бутылку с пульверизатором, в которую можно налить готовый чай.

Напрыскайте чай на стеклянную поверхность, а через полчаса протрите ее круговыми движениями.