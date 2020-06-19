Сб, 26.06.2021
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Попробуйте ⟩ Малоизвестный способ мытья окон дает потрясающий результат

Pilt on illustratiivne. ФОТО: Shutterstock

Портал Kodustiil обнаружил, что при мытье стеклянных поверхностей можно обойтись без сильнодействующих чистящих средств.

Чайные пакетики можно использовать в домашнем хозяйстве по-разному, но особенно хорошо чай подходит для мытья стеклянной посуды, поскольку помогает легко удалять как грязь, так и жирные отпечатки пальцев.

Но сначала нужно заварить чайник черного чая и дать ему остыть. Затем найдите в своем хозяйстве пустую бутылку с пульверизатором, в которую можно налить готовый чай.

Напрыскайте чай на стеклянную поверхность, а через полчаса протрите ее круговыми движениями. 

Попробуйте применить средство на практике. Интересно, каков будет результат?

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