Попробуйте ⟩ Малоизвестный способ мытья окон дает потрясающий результат
Портал Kodustiil обнаружил, что при мытье стеклянных поверхностей можно обойтись без сильнодействующих чистящих средств.
Портал Kodustiil обнаружил, что при мытье стеклянных поверхностей можно обойтись без сильнодействующих чистящих средств.
Чайные пакетики можно использовать в домашнем хозяйстве по-разному, но особенно хорошо чай подходит для мытья стеклянной посуды, поскольку помогает легко удалять как грязь, так и жирные отпечатки пальцев.
Но сначала нужно заварить чайник черного чая и дать ему остыть. Затем найдите в своем хозяйстве пустую бутылку с пульверизатором, в которую можно налить готовый чай.
Напрыскайте чай на стеклянную поверхность, а через полчаса протрите ее круговыми движениями.
Попробуйте применить средство на практике. Интересно, каков будет результат?