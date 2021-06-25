Пропал без вести ⟩ Полиция разыскивает 55-летнего мужчину

В последний раз мужчину, проживающего в селе Морна волости Мульги, видели на скутере в окрестностях Каркси 14 июня.

Представитель полиции Керли Вирк сообщила, что 23 июня в полицию поступило сообщение о том, что 55-летний Антс не возвращался домой в деревне Морна в течение недели.

«Родственники обошли все известные места, где мужчина мог проводить время, но безрезультатно, и сообщили об инциденте в полицию», - сказала Вирк.

Телефон Антса выключен, также пропал красный скутер, на котором он обычно ездит. Пока ни скутер, ни мужчина не обнаружены.