Во время грозового шторма тяжело пострадал 14-летний подросток

В последние часы вторника в Пярнускую больницу прибыл 14-летний подросток из Тори, который получил удар черепицей по голове и все еще находится в больнице в тяжелом состоянии.

Насколько известно редакции Pärnu Postimees, несчастье произошло у дома на Селья-маантеэ,2, где вечером был устроен костер.

«Мы до сих пор не получили какой-либо конкретной информации об упомянутой травме, и не знаем, кто и насколько сильную получил травму. Конечно, этот случай достоин крайнего сожаления, и мы надеемся, что пострадавший скоро выздоровеет», - сказала советник по коммуникациям управы волости Тори Катарийна Ваабель.

По словам Ваабель, первоначальная оценка крыши бывшего муниципального здания после урагана уже произведена. «Два черепичных камня слетели, незакрепленных камней больше нет», - пояснила представитель муниципалитета и уточнила, что на следующий понедельник заказан ремонтник. «Специалист осмотрит крышу и убедится, что на крыше больше нет незакрепленных камней и никто не пострадает», - заверила она.

По словам прохожих, длившийся всего четверть часа дождь был настолько сильным, что водителям приходилось вставать на обочине. В одном только городке Тори от грозы пострадали сотня деревьев и крыша трехэтажного жилого дома. Более 1 000 домашних хозяйств в этом районе в одночасье остались без электричества.

Волостной дом Тори. ФОТО: Gertrud Alatare