Июньская жара может негативно повлиять на нынешний урожай грибов

"Если жаркая и сухая погода будет нечасто, то большой проблемы возникнуть не должно - все зависит от последующих трех-четырех недель. Если будет стоять сухая погода, а температура превысит 30 градусов тепла, это плохо отразится на грибах", - cчитает ученый.