Июньская жара может негативно повлиять на нынешний урожай грибов
Необычно жаркая для июня погода может негативно сказаться на летнем и осеннем урожае грибов, пишет Rus.ERR.
Необычно жаркая для июня погода может негативно сказаться на летнем и осеннем урожае грибов, пишет Rus.ERR.
По словам профессора микологии Тартуского университета Урмаса Кылъялга, vногим видам грибов необходимы холодная и влажная погода.
"Если жаркая и сухая погода будет нечасто, то большой проблемы возникнуть не должно - все зависит от последующих трех-четырех недель. Если будет стоять сухая погода, а температура превысит 30 градусов тепла, это плохо отразится на грибах", - cчитает ученый.
"Если стоит жаркая и сухая погода, грибы могут в течение нескольких лет пропускать период роста и развития плодового тела", - объяснил Кылъялг.