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  • Июньская жара может негативно повлиять на нынешний урожай грибов
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Июньская жара может негативно повлиять на нынешний урожай грибов

Kes näiteks puraviku äratundmise ja määramisega hätta jääb, võib oma teadmisi täiendada ja vilumust lihvida Sagadis korraldataval igaaastasel seenenäitusel. ФОТО: Meelis Meilbaum

Необычно жаркая для июня погода может негативно сказаться на летнем и осеннем урожае грибов, пишет Rus.ERR.

По словам профессора микологии Тартуского университета Урмаса Кылъялга, vногим видам грибов необходимы холодная и влажная погода.

"Если жаркая и сухая погода будет нечасто, то большой проблемы возникнуть не должно - все зависит от последующих трех-четырех недель. Если будет стоять сухая погода, а температура превысит 30 градусов тепла, это плохо отразится на грибах", - cчитает ученый.

"Если стоит жаркая и сухая погода, грибы могут в течение нескольких лет пропускать период роста и развития плодового тела", - объяснил Кылъялг.

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