Великобритании нужны 100 000 водителей грузовиков, чтобы избежать пустых прилавков
Как сообщает The Guardian, Великобритания столкнулась с ситуацией, когда прилваавки магазинов могут опустеть из-за нехватки водителей грузовиков.
Как сообщает The Guardian, Великобритания столкнулась с ситуацией, когда прилваавки магазинов могут опустеть из-за нехватки водителей грузовиков.
Представители пищевой промышленности обратились к премьер-министру Борису Джонсону с призывом лично вмешаться в ситуацию, чтобы устранить «разрушительные последствия» нехватки водителей по всей стране - в частности, сделать так, чтобы водители из Восточной Европы могли получить специальное разрешение на въезд в страну, поскольку существует риск нарушения жизненно важных пищевых цепочек.
Львиная доля водителей грузовиков - жители Восточной Европы, но из-за Брекзита и Covid-19 потенциальные работники застряли за границами.
Такие просьбы, однако, приводят в ярость британских водителей грузовиков, которые говорят, что компании должны повысить заработную плату, а не приглашать иностранных водителей, готовых работать без выходных за низкую плату и терпеть плохие условия.
В последние недели супермаркеты и поставщики были вынуждены выбросить сотни тонн свежих продуктов из-за острой нехватки водителей для перевозки продуктов.
В беседе с министром транспорта Шарлоттой Вере менеджеры сети магазинов Tesco рассказали, что из-за нехватки рабочей силы у них еженедельно вывозится 48 тонн пищевых отходов.
Ричард Бернетт, исполнительный директор Британской ассоциации автомобильного транспорта, подчеркивает, что ситуация настолько серьезна, что до пустых полок остается несколько недель. По его оценкам, нехватка водителей грузовиков составляет примерно 85 000–100 000 человек.