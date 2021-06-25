Великобритании нужны 100 000 водителей грузовиков, чтобы избежать пустых прилавков

Представители пищевой промышленности обратились к премьер-министру Борису Джонсону с призывом лично вмешаться в ситуацию, чтобы устранить «разрушительные последствия» нехватки водителей по всей стране - в частности, сделать так, чтобы водители из Восточной Европы могли получить специальное разрешение на въезд в страну, поскольку существует риск нарушения жизненно важных пищевых цепочек.

Львиная доля водителей грузовиков - жители Восточной Европы, но из-за Брекзита и Covid-19 потенциальные работники застряли за границами.

Такие просьбы, однако, приводят в ярость британских водителей грузовиков, которые говорят, что компании должны повысить заработную плату, а не приглашать иностранных водителей, готовых работать без выходных за низкую плату и терпеть плохие условия.

В последние недели супермаркеты и поставщики были вынуждены выбросить сотни тонн свежих продуктов из-за острой нехватки водителей для перевозки продуктов.

В беседе с министром транспорта Шарлоттой Вере менеджеры сети магазинов Tesco рассказали, что из-за нехватки рабочей силы у них еженедельно вывозится 48 тонн пищевых отходов.