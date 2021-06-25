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Нападение с ножом в Германии: погибли три человека

Saksamaa politsei. ФОТО: JENS SCHLUETER

Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного, сообщает в пятницу газета Bild.

Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.

Некоторые из шести пострадавших получили тяжелые ранения, отмечает издание. На месте находятся несколько карет "скорой помощи" и наряды полиции.

Оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет, о личности и возможных мотивах преступника также пока не сообщается.

Почти пять лет назад в регионе произошло похожее нападение. В июле 2016 года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург. В результате несколько человек были ранены. После этого он попытался скрыться, напал на прохожую и был застрелен полицейскими.

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