Нападение с ножом в Германии: погибли три человека

Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.

Некоторые из шести пострадавших получили тяжелые ранения, отмечает издание. На месте находятся несколько карет "скорой помощи" и наряды полиции.

Оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет, о личности и возможных мотивах преступника также пока не сообщается.