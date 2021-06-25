Галерея ⟩ Нападение с ножом в Германии: три человека погибли, еще шесть ранены
Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного, сообщает в пятницу газета Bild.
Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного, сообщает в пятницу газета Bild.
Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.
Некоторые из шести пострадавших получили тяжелые ранения, отмечает издание. На месте находятся несколько карет "скорой помощи" и наряды полиции.
Оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет, о личности и возможных мотивах преступника также пока не сообщается.
Почти пять лет назад в регионе произошло похожее нападение. В июле 2016 года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург. В результате несколько человек были ранены. После этого он попытался скрыться, напал на прохожую и был застрелен полицейскими.