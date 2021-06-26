На Сааремаа продается большой участок земли с красивым бревенчатым домом

Двухэтажный бревенчатый дом постройки 2004 года стоит на земельном участке площадью 31 100 м2, имеющем еще и морскую границу на протяжении почти 165 метров.

Это еще не дом, это - домик для гриля! ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома вы найдете прихожую, просторную кухню-гостиную открытого плана, душевую, парную и спальню. Из гостиной есть выход на террасу площадью 30 м2.

Кухня-гостиная в доме на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены лестничная площадка, две спальни и большой мансардный балкон с видом на море. Помещения первого этажа обогреваются воздушно-тепловым насосом, камином и полами с электроподогревом. Помещения второго этажа отапливаются электрическими радиаторами.

Гостевой домик. Пустячок, а приятно. ФОТО: KV.EE

На территории также есть гараж с мастерской, дровяной сарай, гостевой дом, домик для гриля и уличный туалет. В гараже найдется место для двух машин.

Терраса с видом на море. ФОТО: KV.EE