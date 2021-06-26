В девяти ДТП пострадали девять человек, двое водителей сбежали с места аварии

25 июня в 01.45 на нерегулируемом перекрестке улиц Рохелисе и Кильги в Пярну произошла авария, в которой автомобиль Toyota Camry, которым управлял 56-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с объезжавшим его мопедом Aprilia, за рулем которого находился 15-летний подросток. Водителя мопеда доставили в Пярнускую больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

25 июня в 10.06 сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Пунане, 16а в Таллинне, где 57-летняя женщина на Škoda Fabia сбила велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедиста, мужчину 27 лет, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

25 июня в 14.28 на перекрестке Нарвского шоссе и дороги Саха-Лоо в Лайакюла волости Виймси Харьского уезда автобус Iveco, за рулем которого находился 61-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с Audi Q7, которым управляла 40-летняя женщина. Руководителя Audi доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

25 июня в 15.21 дорожно-транспортное происшествие произошло в Ляэне-Вирумаа, в волости Хальяла, на 17-м километре шоссе Вызу - Верги - Сёэаугу, где 51-летний мужчина на мотоцикле Harley Davidson во время поворота налево съехал с дороги на правую обочину и врезался в дерево. Мотоциклист доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

25.06 в 19.25 сообщили о дорожно-транспортном происшествии на таллиннской улице Каларанна в районе Суур-Батарей, 18/1, где 30-летняя женщина, передвигавшаяся на электросамокате, не справилась с управлением и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В пятницу в 19.43 зафиксировано дорожно-транспортное происшествие в населенном пункте Колга волости Куусалу Харьюского уезда на 1-м километре шоссе Уллиаллика - Колга, где автомобиль Peugeot 306, управляемый неустановленным лицом съехал с дороги и врезался в дерево. 27-летний пассажир автомобиля был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.

25 июня в 20.38 стало известно о дорожно-транспортном происшествии на Вана-Тарту мнт, 3 в Таллинне, где автомобиль Mercedes-Benz GLK 280, которым управлял 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с движущимся навстречу Volvo XC60, которым управляла 32-летняя женщина. Водителя Volvo доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Mercedes-Benz покинул место происшествия, но позже был задержан полицией. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В 21.40 в Ляэне-Вирумаа, в Тамсалу на Техника, 22 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала велосипедистка. Чтобы избежать столкновения с затормозившей впереди машиной, 54-летняя женщина резко нажала на передний тормоз и упала. Позже она сама сообщила об инциденте и была доставлена из дома в Ракверескую больницу.