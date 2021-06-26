Сб, 26.06.2021
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На прошедшей неделе выявлено 50 случаев опасного индийского штамма

  • Вспышка индийского штамма в Рапламаа взята под контроль
  • Индийский штамм постоянно набирает силу
  • Некоторые мутации лучше обходят вакцинную защиту
Нарвский погранпункт ФОТО: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе в результате секвенирования было подтверждено 50 случаев индийского штамма, четыре из которых были ввезены в страну, а 46 оказались местными. У многих секвенированных штаммов генетическая последовательность вируса очень похожа на ту, что в настоящее время распространена в Санкт-Петербурге, пишет Postimees.

По состоянию на 21 июня в Эстонии было секвенировано 7 276 проб и идентифицировано 5 182 британских мутации и 67 южноафриканских штамма - из этих случаев 27 были ввезены в страну; два случая позже оказались бразильскими штаммами. Всего в Эстонии секвенировано семь бразильских штаммов вируса и 113 индийских штаммов.

«Секвенирование подтвердило, что генетическая последовательность вируса у многих больных, инфицированных индийским штаммом, выявленным в Эстонии, очень похожа на штамм, который в настоящее время распространяется в Санкт-Петербурге. Из этого можно сделать вывод, что инфицированные люди, выявленные в Эстонии, прямо или косвенно связаны с поездками по России», - сказала пресс-советник Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Руководящий сотрудник группы пограничного контроля и оперативной информации Департамента полиции и погранохраны Омар Отлот сказал, что полиция может предоставить обзор только по трафику, проходящему через наши пограничные контрольно-пропускные пункты. В июне границу через пограничные пункты пропуска пересекли 44 191 раз, из них 21 459 человек выехали в Россию через пограничный пункт и 22 732 человека прибыли из России в Эстонию через пограничный пункт.

«На основании постановления правительства все вакцинированные и переболевшие коронавирусом люди, въезжающие в Эстонию через внешнюю границу, освобождаются от трансграничного ограничения свободы передвижения. С 21 июня вакцинированные люди по распоряжению правительства имеют право пересекать внешнюю границу Эстонии в туристических целях», - отметил Отлот.

Человек может подтвердить свою вакцинацию против Covid-19, представив иммунизационный паспорт, его копию или соответствующий сертификат (в том числе цифровой сертификат вакцинации в соответствии с требованиями Европейского Союза). Доказательством также может быть распечатка базы данных другой страны, которая была официально подтверждена. Вакцинация также может быть подтверждена паспортом иммунизации, который должен быть распечатан на бумаге поставщиком медицинских услуг.

Широкого внутреннего распространения индийского штамма в Эстонии еще не наблюдалось. По словам главы научного совета Ирьи Лутсар, похоже, что вспышка индийского штамма вируса в Рапламаа взята под контроль, и вирус оттуда дальше не распространился.

Департамент здоровья заявил, что было частично подтверждено, что некоторые мутировавшие штаммы коронавируса могут более успешно преодолевать вакцинную защиту. В то же время Департамент здоровья подтверждает, что все вакцины, используемые в Эстонии, обеспечивают защиту от коронавируса.

«Департамент здоровья с обеспокоенностью следит за ситуацией, когда все большее распространение получает индийский штамм коронавируса. До сих пор в Эстонии преобладал более заразный британский штамм Alpha, в случае которого для предотвращения заболевания человеку недостаточно одной дозы вакцины из двух предназначенных», - пояснила Пруудель.

«Все ученые предвидят, что в какой-то момент индийский штамм станет преобладающей популяцией. ECDC прогнозирует, что в конце августа штамм будет преобладающим», - сказала Ирья Лутсар, добавив, что и Эстонии, вероятно, не избежать этого.

Зимой течение болезни, вызванной британским штаммом вируса, ухудшилось, и медицинская система была перегружена - может ли что-то подобное случиться, если индийский штамм достигнет большей доли в Эстонии?

Лутсар привела пример Англии: согласно тамошним данным, количество людей, попадающих как в больницу, так и в интенсивную терапию, в частности, немного увеличилось, но это увеличение было очень небольшим. «Уровень смертности и серьезных заболеваний в Англии еще не вырос, то же самое касается и Израиля», - объяснила Лутсар.

Имеет ли вообще смысл вакцинироваться с распространением индийского штамма? "Недавнее исследование англичан показало, что одна доза эффективна, но две дозы более эффективны. Мы используем летнее время для вакцинации как можно большего количества населения", - ответилаЛутсар. Она добавила, что вакцины не всегда предотвращают заражение индийским штаммом вируса, но до сих пор из инфицированных была вакцинирована лишь треть.

В России индийский штамм уже может быть преобладающим

«О России так же сложно говорить, как об Индии. Цифры высоки, но инфекция сконцентрировалась, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге», - так охарактеризовала ситуацию в России Ирья Лутсар.

«Россия утверждае, что у них ходит индийский штамм, но трудно сказать, насколько его много», - признала она. Она пояснила, что если Эстония узнает информацию о странах-членах ЕС из баз данных ECDC, то Россия туда свои результаты секвенирования не добавляет.

По словам Лутсар, индийская мутация должна быть в большинстве, потому что в России очень низкий уровень вакцинации. «Несколько дней назад только 12 процентов населения получили первую дозу вакцины, что удивительно, потому что Россия не зависит от других производителей вакцин», - сказала Лутсар.

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