На прошедшей неделе выявлено 50 случаев опасного индийского штамма
- Вспышка индийского штамма в Рапламаа взята под контроль
- Индийский штамм постоянно набирает силу
- Некоторые мутации лучше обходят вакцинную защиту
На прошлой неделе в результате секвенирования было подтверждено 50 случаев индийского штамма, четыре из которых были ввезены в страну, а 46 оказались местными. У многих секвенированных штаммов генетическая последовательность вируса очень похожа на ту, что в настоящее время распространена в Санкт-Петербурге, пишет Postimees.