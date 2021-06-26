На прошедшей неделе выявлено 50 случаев опасного индийского штамма

Лутсар привела пример Англии: согласно тамошним данным, количество людей, попадающих как в больницу, так и в интенсивную терапию, в частности, немного увеличилось, но это увеличение было очень небольшим. «Уровень смертности и серьезных заболеваний в Англии еще не вырос, то же самое касается и Израиля», - объяснила Лутсар.

Имеет ли вообще смысл вакцинироваться с распространением индийского штамма? "Недавнее исследование англичан показало, что одна доза эффективна, но две дозы более эффективны. Мы используем летнее время для вакцинации как можно большего количества населения", - ответилаЛутсар. Она добавила, что вакцины не всегда предотвращают заражение индийским штаммом вируса, но до сих пор из инфицированных была вакцинирована лишь треть.

В России индийский штамм уже может быть преобладающим

«О России так же сложно говорить, как об Индии. Цифры высоки, но инфекция сконцентрировалась, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге», - так охарактеризовала ситуацию в России Ирья Лутсар.

«Россия утверждае, что у них ходит индийский штамм, но трудно сказать, насколько его много», - признала она. Она пояснила, что если Эстония узнает информацию о странах-членах ЕС из баз данных ECDC, то Россия туда свои результаты секвенирования не добавляет.

По словам Лутсар, индийская мутация должна быть в большинстве, потому что в России очень низкий уровень вакцинации. «Несколько дней назад только 12 процентов населения получили первую дозу вакцины, что удивительно, потому что Россия не зависит от других производителей вакцин», - сказала Лутсар.

