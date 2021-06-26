За сутки в Эстонии прибавилось 34 зараженных коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 16 человек. Из них 11 случаев имели место в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 4 зараженных, в Вильяндимаа - 3, в Тартумаа- 2, в Пярнумаа, Вырумаа и на Хийумаа - по одному. В случае шести положительных тестов место жительства в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 35,37 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За последние сутки в больницах были открыты 4 новые истории болезни COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 34 пациента. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 66 лет, из них 24 человека (70,6%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 7646 доз вакцины, всего было вакцинировано 551 011 человека; 415 741 человек завершили курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 67,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.