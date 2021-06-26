"В чем фишка?" ⟩ Юрий Кушпело о секретах профессии, 90-х и закрытии Первого Балтийского канала

Видео: Передача "В чем фишка?" с Юрием Кушпело

Работе в СМИ Юрий Кушпело посвятил более 35 лет, но начинался его путь с театральных подмостков - с Саратовского и Рижского ТЮЗа.

После театра он попал на Латвийское радио, а потом - на Первый Балтийский канал, где проработал до самого его закрытия.

Сегодня Юрий Кушпело вернулся на телеэкраны и по понедельникам ведет программу новостей для латвийской аудитории на канале RTVi.