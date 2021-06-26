Галерея ⟩ Интересная идея предпринимателей: кольцевая трамвайная линия в Каламая
Крупнейшие девелоперы Каламая – Riigi Kinnisvara, US Real Estate, BLRT и Arsenal Keskus – предлагают городу Таллинну совместно подготовленный эскизный проект, согласно которому будут соединены трамвайные пути Ванасадама и Копли. Как следует из предложенного решения, трамвайное сообщение получит весь приморский район Каламая, а также будет построена кольцевая трамвайная линия, обслуживающая в широком смысле центр города.