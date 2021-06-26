Галерея ⟩ Интересная идея предпринимателей: кольцевая трамвайная линия в Каламая

По мнению девелоперов, планируемые до района Каларанна трамвайные пути помогут обслужить в этом районе большое количество жителей, работников и туристов, поскольку предполагаемая линия проходит через несколько жилых кварталов, мимо культурных объектов, учебных заведений и других мест притяжения.

«В районе Каларанна в настоящее время строится много объектов недвижимости. К 2026 году завершится долгожданный проект Батарейной морской крепости, и весь район будет готов. В Каларанна тогда будет жить и работать значительно больше людей. Кроме того, ожидается значительный рост числа туристов – здесь много развлекательных заведений, музеев, галерей, торговых улиц, ресторанов. Чтобы обслужить всю эту массу народа, необходима трамвайная линия, которая будет проходить через будущий центр Каламая – район Каларанна», — сказал Урмас Сильдник, исполнительный директор Батарейной морской крепости.

Пертти Неэро, управляющий портфелем Riigi Kinnisvara AS, также отмечает, что Каларанна нуждается в улучшенном и экологичном транспортном сообщении, поскольку здесь уже находится ряд общественно значимых объектов, таких как Морской музей, Летная гавань и ИТ-агентство, а вскоре появятся еще Мемориальный музей жертв коммунизма и Дом экологии.

«Этот район Таллинна развивается, добавляются тысячи рабочих мест и квартир. Исходя из этого, целесообразно пересмотреть и транспортные решения. Доступность района должна значительно улучшиться – как из центра города, так и со стороны Пыхья-Таллинна», — пояснил Неэро.

Поскольку застройщики и жители ощущают растущую проблему недостаточного транспортного сообщения в этом районе, предприниматели объединили усилия и заказали у архитекторов K-Projekt эскизный проект, чтобы предложить возможное решение.

Планируемые трамвайные пути проходят между Горхоллом и улицей Копли по маршруту улица Румби – улица Каларанна – улица Тёэстусе – улица Эрика. Новый трамвай маршрут протяженностью 2,9 км наряду с трамвайной линией Аэропорт-Ванасадам, строительство которой будет завершено в 2023 году, позволит сформировать кольцевую трамвайную линию, Нарвское шоссе – улица Хобуяама – улица Ахтри – улица Лаэва – улица Куунари – улица Кай – улица Логи – улица Румби – улица Каларанна – улица Тёэстусе – улица Эрика – улица Копли – бульвар Пыхья – бульвар Мере.

Предполагаемая трамвайная сеть отмечена оранжевой линией. ФОТО: K-Projekt.

«Мы уже сегодня знаем, что, при строительстве жилых домов, офисных площадей и учреждений в Пыхья-Таллинне тесное дорожное пространство района и центра города в целом не позволят нам удовлетворить потребность в перемещении людей исключительно с помощью автомобилей. Кольцевая трамвайная линия будет привлекательна, в том числе, для прибывающих в таллиннский порт туристов при посещении приморского района Каларанна, Каламая, района Балтийского вокзала, Старого города и центра города.

Нетипичные расцветки трамваев еще больше повысили бы привлекательность решения – например, туристам было бы проще ориентироваться, зная, что, сев в следующий в любом направлении зеленый трамвай, они смогут вернуться в порт.

Но в первую очередь, разумеется, новый трамвай важен для местных жителей и всех тех, кто работает в этом районе», — сказал дорожный инженер K-Projekt AS Роберт Петерсон. Он добавил, что на проектируемой трассе также запланированы велосипедные дорожки.