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  • Нарушивший правила автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения

Нарушивший правила автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения

Liiklusõnnetus Pärnus lõppes õnneks vaid plekimõlkimisega. ФОТО: Erakogu

Вчера вечером в пярнуском районе Ряэма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia и Chrysler, сообщает Pärnu Postimees.

Около 17.15 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярну на нерегулируемом перекрестке улиц Кирси и Роху.

Водитель автомобиля Kia ехал по улице Роху и не пропустил ехавший по улице Кирси Chrysler. Последний имел преимущественное право на равнозначном перекрестке согласно правилу правой руки.

К счастью, люди в результате аварии не пострадали, стороны обратились к страховым фирмам, чтобы покрыть ущерб от столкновения.

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