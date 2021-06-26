Нарушивший правила автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения
Вчера вечером в пярнуском районе Ряэма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia и Chrysler, сообщает Pärnu Postimees.
Вчера вечером в пярнуском районе Ряэма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia и Chrysler, сообщает Pärnu Postimees.
Около 17.15 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярну на нерегулируемом перекрестке улиц Кирси и Роху.
Водитель автомобиля Kia ехал по улице Роху и не пропустил ехавший по улице Кирси Chrysler. Последний имел преимущественное право на равнозначном перекрестке согласно правилу правой руки.
К счастью, люди в результате аварии не пострадали, стороны обратились к страховым фирмам, чтобы покрыть ущерб от столкновения.