Нарушивший правила автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения

Около 17.15 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярну на нерегулируемом перекрестке улиц Кирси и Роху.

Водитель автомобиля Kia ехал по улице Роху и не пропустил ехавший по улице Кирси Chrysler. Последний имел преимущественное право на равнозначном перекрестке согласно правилу правой руки.