После большого перерыва открылся один из любимых таллиннцами водных и спа-центров
В Таллинне не так уж много водных центров, а о большом аква-парке пока приходится только мечтать.
В Таллинне не так уж много водных центров, а о большом аква-парке пока приходится только мечтать.
Таллиннцы любят водный и банный центр Aqua Spa в Tallink Spa & Conference Hotel: да, в этом году лето нас балует, но про бани, джакузи и круглогодично открытый бассейн, не считая всем известного бассейна с баром, забывать тоже не стоит, ведь все это работает не только для финских туристов, но и для нас с вами.
А с понедельника, 28 июня, откроется и центр красоты. Кстати, еще одна новость: для владельцев карточки постоянного клиента Tallink One Club появилась новая возможность. За время коронавирусных ограничений у всех накопились неиспользованные бонусные пункты, которые, к сожалению, имеют обыкновение терять свою ценность. Их теперь можно использовать и для частичной оплаты посещения Aqua Spa.