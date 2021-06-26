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  • После большого перерыва открылся один из любимых таллиннцами водных и спа-центров

После большого перерыва открылся один из любимых таллиннцами водных и спа-центров

Внутренний бассейн с баром в отеле Tallink Spa & Conference hotel. ФОТО: Tallink

В Таллинне не так уж много водных центров, а о большом аква-парке пока приходится только мечтать.

Таллиннцы любят водный и банный центр Aqua Spa в Tallink Spa & Conference Hotel: да, в этом году лето нас балует, но про бани, джакузи и круглогодично открытый бассейн, не считая всем известного бассейна с баром, забывать тоже не стоит, ведь все это работает не только для финских туристов, но и для нас с вами. 

А с понедельника, 28 июня, откроется и центр красоты. Кстати, еще одна новость: для владельцев карточки постоянного клиента Tallink One Club появилась новая возможность. За время коронавирусных ограничений у всех накопились неиспользованные бонусные пункты, которые, к сожалению, имеют обыкновение терять свою ценность. Их теперь можно использовать и для частичной оплаты посещения Aqua Spa.

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