После большого перерыва открылся один из любимых водных и спа-центров таллиннцев

Таллиннцы любят водный и банный центр Aqua Spa в Tallink Spa & Conference Hotel: да, в этом году лето нас балует, но про бани, джакузи и круглогодично открытый бассейн, не считая всем известного бассейна с баром, забывать тоже не стоит, ведь все это работает не только для финских туристов, но и для нас с вами.