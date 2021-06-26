Много фото ⟩ Если в доме неуютно: причины и решения

Редко кому покажется уютным необжитой интерьер только что отремонтированной квартиры. Однако магнитики на холодильнике имеют мало отношения к уюту в доме. А что имеет? Что заставляет одни интерьеры казаться милыми и домашними, теплыми, душевными, а другие — холодными, пустыми, стерильными. Причины, оказывается, есть.

Проблема №1 — голый центр

Парадокс: в большинстве городских квартир не очень много места, меж тем именно ощущение пустоты — самая частая причина неуюта. Как такое возможно?

Одна из возможных причин — в традиционной расстановке мебели: ее обычно ставят вдоль стен, чтобы середина комнаты была свободной. Для чего это делается, никто объяснить не может: танцуем мы в квартирах редко, в подвижные игры не играем…

Чтобы дом был уютным, диваны и кресла лучше отодвинуть от стен и сгруппировать вокруг смыслового центра — например, журнального столика. Как вариант — их можно просто поставить друг напротив друга, а не перед телевизором, как бы приглашая к живому общению.

Автор: Больше дизайнерских идей

Угловой диван, например, совсем не обязательно ставить в угол. Если комната длинная, он прекрасно разделит пространство на две зоны и сделает его более динамичным. Открытый стеллаж тоже подходит для этой цели.

Проблема №2 — негде присесть или прилечь

Придя домой, человеку хочется расслабиться: присесть, а лучше прилечь. Уютная квартира — та, в которой достаточно мест, где с комфортом могли бы расположиться все члены семьи и гости.

Иной раз размер дивана рассчитан на двоих сидящих, а места для полноразмерного кресла вовсе нет. Выходом станет дополнительный пуф, пара стульев у противоположной стены, возможно даже качели — почему нет. Ковер с плотным ворсом и мягкие подушки, снятые с дивана, позволят устроиться удобно даже на полу.

Проблема №3 — пустые стены и углы

Придумать и найти, чем украсить стены и занять углы, непросто. При любительском ремонте этот вопрос просто откладывают до лучших времен, обрекая себя на долгие годы неуютной пустоты.

Чтобы сделать дом уютным и красивым, не нужно тотально занимать абсолютно все стены. Действуйте, как действовал бы декоратор.

Упражнение: рассмотрите фотографию. Мысленно уберите картины со стены и фикус из угла. Интерьер моментально покажется пустым.

В углах хорошо приживаются цветы в кадках, столики с вазами, просто красивые стулья или кресла. Корпусная мебель, обыгрывающая угол, может стать недостающим декоративным элементом.

Для акцентной стены можно собрать все вместе: постеры, семейные фото и получить богатую художественную экспозицию или art wall, как ее называют декораторы. Находиться в таком уютном доме уж точно будет приятно.