В Microsoft заявили об атаках российских хакеров

По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие государственным учреждениям США. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой. Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на SolarWinds.

В итоге США ввели санкции против РФ в ответ на атаку против SolarWinds. Под ограничения, в частности, попали шесть российских IT-компаний, поддерживавших, по мнению США, киберактивность российской разведки.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.