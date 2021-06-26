ДТП в Харьюмаа: велосипедист отделался испугом, автомобиль - царапинами
Сегодня в 10.55 в центр тревоги сообщили о ДТП на 35-м километре шоссе Таллинн-Палдиски: велосипедист врезался в машину, оставив на ней царапины.
Сегодня в 10.55 в центр тревоги сообщили о ДТП на 35-м километре шоссе Таллинн-Палдиски: велосипедист врезался в машину, оставив на ней царапины.
Скорая помощь осмотрела людей на месте, серьезных травм не выявлено. Стороны обратятся к страховым компаниям для возмещения ущерба.
Сегодня же в Ляэнемаа произошла авария с более серьезными последствиями с участием велосипедиста - его доставили на вертолете в Северо-Эстонскую региональную больницу. Состояние пострадавшего, по последним данным - стабильное.