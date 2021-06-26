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  • ДТП в Харьюмаа: велосипедист отделался испугом, автомобиль - царапинами

ДТП в Харьюмаа: велосипедист отделался испугом, автомобиль - царапинами

Jalgrattaprojekt. Ergo Sartakov Karusselli poe omanik. Jalgratas. Karusselli tänav ФОТО: Lilli Tölp

Сегодня в 10.55 в центр тревоги сообщили о ДТП на 35-м километре шоссе Таллинн-Палдиски: велосипедист врезался в машину, оставив на ней царапины.

Скорая помощь осмотрела людей на месте, серьезных травм не выявлено. Стороны обратятся к страховым компаниям для возмещения ущерба.

Сегодня же в Ляэнемаа произошла авария с более серьезными последствиями с участием велосипедиста - его доставили на вертолете в Северо-Эстонскую региональную больницу. Состояние пострадавшего, по последним данным - стабильное.

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