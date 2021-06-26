Картина дня: друзья-наркодилеры, издевательства в школе и индийский штамм из Петербурга

На прошедшей неделе выявлено 50 случаев опасного индийского штамма

На прошлой неделе в результате секвенирования было подтверждено 50 случаев индийского штамма, четыре из которых были ввезены в страну, а 46 оказались местными. У многих секвенированных штаммов генетическая последовательность вируса очень похожа на ту, что в настоящее время распространена в Санкт-Петербурге. Читать далее...

Жертва школьных издевательств: я всерьез подумывал о насильственной мести

Если мы посмотрим на Международную оценку успеваемости учеников ОЭСР или на широко известный опрос PISA, то результаты эстонских учеников исключительно хороши во всех областях. Часто наши дети находятся на вершинах рейтинговых таблиц. К сожалению, по плохим показателям Эстония также находится на первом месте. И это - школьное издевательство. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 34 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3495 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 34, то есть 1% от общего количества тестов. Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 16 человек. Из них 11 случаев имели место в Таллинне. Читать далее...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕДЕЛИ 〉 «Я был слишком отзывчивым для друзей»: наркоторговец из маленького городка утащил с собой друзей детства на скамью подсудимых

Парни из Хаапсалу вели в столице обширный наркобизнес, образно говоря, предлагая всю таблицу Менделеева на сумму более 500 000 евро. Однако группа из пяти человек действовала в частичном неведении; арендованный гараж и остановки у тайников в лесу оказались для всех роковой ошибкой. Читать далее...

Силы обороны отправят всех офицеров к портному

Силы обороны реорганизуют порядок выдачи обмундирования офицерам и унтер-офицерам, надеясь сэкономить около полумиллиона евро в год. Если в настоящее время офицерская форма хранится на складе и выдается военнослужащим в соответствии с их численностью, то в соответствии с процедурой, вступающей в силу в следующем году, офицеры будут отправляться к портному, который сошьет им форму. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Гори-гори, моя звезда…

Вообще-то актер Егор Бероев, выходя с желтой шестиконечной звездой на сцену, где вручались премии «ТЭФИ – Летопись победы», пытался призвать к тому, чтобы не допустить вражды и ожесточенного разделения, но случилось ровно обратное. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Гибнут дети, кто в ответе?

Эта неделя стала последней в жизни двух маленький детей. В понедельник вечером в одном из поселков Харьюмаа из окна четвертого этажа выпал и разбился насмерть годовалый ребенок. А в четверг, опять же под Таллинном, погиб шестилетний малыш: его тело нашли в воде, мальчик утонул. Читать далее...

ФОТО 〉 Таллинн строится: улица имени лица с пятидесятикроновой купюры

Есть в Кадриорге улочка Тобиасе – имени Рудольфа Тобиаса. Короткая, узкая, соединяющая улицы Вилмси и Коллане, которая в свою очередь вливается в Фельманни. Совсем недавно – лет десять назад – улица Тобиасе была застроена малопривлекательными двухэтажными деревянными домишками, как раз из той породы, которые сносить рука поднимается. Читать далее...

Пограничники задержали на границе с Россией четверых иностранцев-нелегалов

Эстонские пограничники в пятницу вечером задержали в волости Сетомаа Выруского уезда группу людей, которых есть основание подозревать в незаконном пересечении границы. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Интересная идея предпринимателей: кольцевая трамвайная линия в Каламая