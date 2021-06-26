Вертолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Kaitseväe peastaap

Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке Маркес, был обстрелян из крупнокалиберного пулемета и получил несколько пробоин неподалеку от границы с Венесуэлой.

Вместе с президентом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции.

Представитель президента сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Иван Дуке назвал нападение трусливым и заявил, что его не напугать насилием и терактами.

"У нас сильное государство, Колумбия способна противостоять такого рода угрозам", - сказал президент в видеообращении, размещенном в "Твиттере". Он добавил, что силам безопасности дан приказ найти виновных.

По сообщениям местных СМИ, пассажиры услышали звук попадания в двигатель, когда вертолет заходил на посадку.

В регионе Кататумбо близ колумбийско-венесуэльской границы, куда направлялся президент, министры и губернатор, действует леворадикальная группировка "Армия национального освобождения".

Она основана в 1964 году, своей целью провозглашает борьбу с неравенством в землепользовании и распределении богатства.