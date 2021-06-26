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У вернувшихся из Петербурга туристов коронавирус обнаруживают по всей Финляндии

Soome jalgpallifännid. Pilt on illustreeriv. ФОТО: Tomi HÃ¤nninen via www.imago-images.de/imago images/Newspix24

В пятницу число зараженных жителей Финляндии, вернувшихся из Санкт-Петербурга, превысило 120 человек, пишет портал новостей YLE.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, число вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, продолжает расти. Еще в четверг таковых было около ста, в пятницу их количество превысило 120.

Большинство заражений среди приехавших из Санкт-Петербурга отмечено в столичном регионе, но отдельные случаи фиксируются по всей стране: в Турку, Хямеенлинна, Куопио, Ювяскюля и Оулу.

Во вторник на погранпункте Ваалимаа около 800 человек пропустили в Финляндию без тестирования из-за возникшей пробки. Уже в четверг среди этих людей было обнаружено около сотни заражений коронавирусом.

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