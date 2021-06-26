У вернувшихся из Петербурга туристов коронавирус обнаруживают по всей Финляндии

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, число вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, продолжает расти. Еще в четверг таковых было около ста, в пятницу их количество превысило 120.

Большинство заражений среди приехавших из Санкт-Петербурга отмечено в столичном регионе, но отдельные случаи фиксируются по всей стране: в Турку, Хямеенлинна, Куопио, Ювяскюля и Оулу.