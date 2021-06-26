Видео ⟩ Подросток помочился на полицейскую машину, а потом начал ее громить
Ночью несовершеннолетний молодой человек совершил акт вандализма над припаркованным в центре Курессааре полицейским автомобилем. Подросток на данный момент пойман.
Ночью несовершеннолетний молодой человек совершил акт вандализма над припаркованным в центре Курессааре полицейским автомобилем. Подросток на данный момент пойман.
На видео запечатлено, как покачивающийся подросток бахвалится у полицейского автомобиля, потом он помочился на машину, а после ногой ударил по боковому зеркалу. Подростка подбадривал друг, который посоветовал указать «петухам» на их место.
Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сказала Saarte Hääl, что данный инцидент произошел сегодня ночью. «Полиция установила его личность, 17-летний молодой человек находится в Курессаареском отделении полиции, где проходят следственные мероприятия», - сказала Лойде.
По ее словам, обстоятельства случившегося еще выясняются.