Сб, 26.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Подросток помочился на полицейскую машину, а потом начал ее громить

Видео ⟩ Подросток помочился на полицейскую машину, а потом начал ее громить

Ночью несовершеннолетний молодой человек совершил акт вандализма над припаркованным в центре Курессааре полицейским автомобилем. Подросток на данный момент пойман.

На видео запечатлено, как покачивающийся подросток бахвалится у полицейского автомобиля, потом он помочился на машину, а после ногой ударил по боковому зеркалу. Подростка подбадривал друг, который посоветовал указать «петухам» на их место.

Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сказала Saarte Hääl, что данный инцидент произошел сегодня ночью. «Полиция установила его личность, 17-летний молодой человек находится в Курессаареском отделении полиции, где проходят следственные мероприятия», - сказала Лойде.

По ее словам, обстоятельства случившегося еще выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back